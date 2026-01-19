汲取南丫海難教訓 海事處採「SAFE」方針改革 處長王世發：九成海上意外源於人為

南丫海難發生至今13年，死因庭將於本周三作出裁決。海事處處長王世發形容南丫海難是沉痛的教訓，海事處在這些年經過大量的深層改革，已全面落實所有由調查委員會及專家報告提出切實可行的建議。他又指國際上公認說法及本地數據均說明，海上意外有接近九成都是源於人為因素，故海事處除了改革驗船標準等硬件，亦把重點放在不斷提升從業者的安全意識，尤其是着力於增強部門與業界的人文要素，建立海上安全意識及安全文化。

傷亡意外一宗都嫌多

王世發接受《星島》訪問時表示，香港水域其實相當繁忙，每日約有13萬人次乘坐海上交通工具、2,700船次在主要水域航道出入；全年大約有100萬船次在主要水域範圍內活動，而渡輪和小輪的碰撞宗數過往幾年平均大約六七宗，沒有人死亡，意外率是0.000006%，足見本港水上航行安全率之高；不過導致有人傷亡的意外，一宗都嫌多，「特別是2012年南丫海難般的重大事故，無論過往或現在的紀錄有多麼漂亮，一旦出現了一宗的話，其實都是不能接受的。」

高級驗船主任/本地船舶安全林港稀指出，海事處近年採用「SAFE」方針改革，每個英文字母各對應一範疇，其中S是「Safety」安全為上，處方這些年來優化驗船制度，包括對每一艘船的水密性、穩定性要求大大提升，「增加驗船步驟程序，要更深入計算評估一艘船的安全性，例如計算破艙穩性，確保船體即使撞穿了一個洞，海水進入船艙後仍能保持浮在水面上的能力，不會因入水而翻船」。另外，處方亦引入載客的快速船隻批註，要求客船的船長及輪機長每4年進行復修課程，「駕駛技術通常隨年資增加，但駕駛態度或會有習以為常的情況，故安排復修，維持船員優良的駕駛態度。」

引入船員體檢要求

同時，海事處前年正式推出自願的本地安全管理系統，業界已有7成客船營運公司參與，系統要求船公司加強船員培訓，並設緊急應變程序及自我評估機制。林港稀表示，考慮到船員有逐漸老化的現象，處方去年正式引入船員體檢要求，所有首次申請牌照的船員，必須通過醫生體檢，所有駕駛包括客船在內的高風險船隻的船員，需每5年進行體檢。

海事處長王世發指，傷亡意外一宗都嫌多。圖為南丫四號。資料圖片

內部互相審核 改善各自為政

至於「A」則代表Accountability，即責任承擔，政府為客船在內的高風險船隻，設立了涉及海事處、船廠及船東的「三方責任共守機制」，明確釐訂各持份者在造船階段的職責。王世發坦言，海事處本身對船隻檢驗的職責是責無旁貸，近年內部引入了互相審核機制，「堵塞了部門以往驗船和批圖時各自為政的陋習」。處方亦強化第三方授權機構或人士驗船的監管，包括吊銷了5位特許驗船師資格，理由包括技能跟不上最新的驗船要求標準等。

最後兩個英文字母「F」跟「E」，則是「Fostering」培育人才及「Efficiency」效率提升。林港稀指，近年推出了內部的船舶工程師計劃，提升驗船人員能力。硬件方面，驗船程序已完成電子化，包括將原先是紙本的圖則及船舶記錄數碼化，驗船人員只需透過統一的電子驗船平台，再按清單檢驗，便可生成檢驗報告，提升效率的同時，亦減少人為失誤的甩漏風險。王世發指：「制度永遠不會完美，部門未來仍會不斷檢視安全制度，同時亦會推廣綠色新能源船隻等，保持部門開放的思維。」

記者：趙克平

攝影：盧江球