Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汲取南丫海難教訓 海事處採「SAFE」方針改革 處長王世發：九成海上意外源於人為

社會
更新時間：00:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：00:00 2026-01-19 HKT

南丫海難發生至今13年，死因庭將於本周三作出裁決。海事處處長王世發形容南丫海難是沉痛的教訓，海事處在這些年經過大量的深層改革，已全面落實所有由調查委員會及專家報告提出切實可行的建議。他又指國際上公認說法及本地數據均說明，海上意外有接近九成都是源於人為因素，故海事處除了改革驗船標準等硬件，亦把重點放在不斷提升從業者的安全意識，尤其是着力於增強部門與業界的人文要素，建立海上安全意識及安全文化。

傷亡意外一宗都嫌多

王世發接受《星島》訪問時表示，香港水域其實相當繁忙，每日約有13萬人次乘坐海上交通工具、2,700船次在主要水域航道出入；全年大約有100萬船次在主要水域範圍內活動，而渡輪和小輪的碰撞宗數過往幾年平均大約六七宗，沒有人死亡，意外率是0.000006%，足見本港水上航行安全率之高；不過導致有人傷亡的意外，一宗都嫌多，「特別是2012年南丫海難般的重大事故，無論過往或現在的紀錄有多麼漂亮，一旦出現了一宗的話，其實都是不能接受的。」

高級驗船主任/本地船舶安全林港稀指出，海事處近年採用「SAFE」方針改革，每個英文字母各對應一範疇，其中S是「Safety」安全為上，處方這些年來優化驗船制度，包括對每一艘船的水密性、穩定性要求大大提升，「增加驗船步驟程序，要更深入計算評估一艘船的安全性，例如計算破艙穩性，確保船體即使撞穿了一個洞，海水進入船艙後仍能保持浮在水面上的能力，不會因入水而翻船」。另外，處方亦引入載客的快速船隻批註，要求客船的船長及輪機長每4年進行復修課程，「駕駛技術通常隨年資增加，但駕駛態度或會有習以為常的情況，故安排復修，維持船員優良的駕駛態度。」

引入船員體檢要求

同時，海事處前年正式推出自願的本地安全管理系統，業界已有7成客船營運公司參與，系統要求船公司加強船員培訓，並設緊急應變程序及自我評估機制。林港稀表示，考慮到船員有逐漸老化的現象，處方去年正式引入船員體檢要求，所有首次申請牌照的船員，必須通過醫生體檢，所有駕駛包括客船在內的高風險船隻的船員，需每5年進行體檢。

海事處長王世發指，傷亡意外一宗都嫌多。圖為南丫四號。資料圖片
海事處長王世發指，傷亡意外一宗都嫌多。圖為南丫四號。資料圖片

內部互相審核 改善各自為政

至於「A」則代表Accountability，即責任承擔，政府為客船在內的高風險船隻，設立了涉及海事處、船廠及船東的「三方責任共守機制」，明確釐訂各持份者在造船階段的職責。王世發坦言，海事處本身對船隻檢驗的職責是責無旁貸，近年內部引入了互相審核機制，「堵塞了部門以往驗船和批圖時各自為政的陋習」。處方亦強化第三方授權機構或人士驗船的監管，包括吊銷了5位特許驗船師資格，理由包括技能跟不上最新的驗船要求標準等。

最後兩個英文字母「F」跟「E」，則是「Fostering」培育人才及「Efficiency」效率提升。林港稀指，近年推出了內部的船舶工程師計劃，提升驗船人員能力。硬件方面，驗船程序已完成電子化，包括將原先是紙本的圖則及船舶記錄數碼化，驗船人員只需透過統一的電子驗船平台，再按清單檢驗，便可生成檢驗報告，提升效率的同時，亦減少人為失誤的甩漏風險。王世發指：「制度永遠不會完美，部門未來仍會不斷檢視安全制度，同時亦會推廣綠色新能源船隻等，保持部門開放的思維。」

記者：趙克平

攝影：盧江球

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
2小時前
00:16
渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？
突發
6小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
即時中國
9小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
12小時前
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
8小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
8小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
13小時前