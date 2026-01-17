Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜明日氣溫18-23°C 冬季季候風下周殺到 周三起連凍3日 一區低至6°C

社會
更新時間：15:43 2026-01-17 HKT
發佈時間：07:37 2026-01-17 HKT

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。渣打馬拉松明日（18日）舉行，天文台預料氣溫介乎18至23度，天晴，日間乾燥；天文台預料一股強烈冬季季候風會在下周二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，下周三至下周五(21至23日)市區氣溫跌到只有12度，而打鼓嶺更只有6度的低溫。

根據天文台9天天氣預測，下周三至周五最低氣溫只有12度，最高氣溫亦只有16、17度，周六(24日)氣溫稍為回升，最低氣溫有14度，最高氣溫升至18度。周日(25日)及周一(26日)氣溫進一步回暖，最低氣溫約有16度，最高氣溫亦重上「二字頭」達20度。

天文台早前發布天氣隨筆，下周二當天一股冬季季候風的「先遣部隊」將以東風潮的形式抵達廣東沿岸，本港東風將會增強；隨後，冷空氣的主力將會在下週三（1月21日）起逐漸影響廣東，該區將轉為北風形勢，氣溫顯著下降。亦有電腦模型預計，下周有機會廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
6小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
39分鐘前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
22小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
4小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
7小時前
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
時事熱話
5小時前