渣馬｜明日氣溫18-23°C 冬季季候風下周殺到 周三起連凍3日 一區低至6°C

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。渣打馬拉松明日（18日）舉行，天文台預料氣溫介乎18至23度，天晴，日間乾燥；天文台預料一股強烈冬季季候風會在下周二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，下周三至下周五(21至23日)市區氣溫跌到只有12度，而打鼓嶺更只有6度的低溫。

根據天文台9天天氣預測，下周三至周五最低氣溫只有12度，最高氣溫亦只有16、17度，周六(24日)氣溫稍為回升，最低氣溫有14度，最高氣溫升至18度。周日(25日)及周一(26日)氣溫進一步回暖，最低氣溫約有16度，最高氣溫亦重上「二字頭」達20度。

天文台早前發布天氣隨筆，下周二當天一股冬季季候風的「先遣部隊」將以東風潮的形式抵達廣東沿岸，本港東風將會增強；隨後，冷空氣的主力將會在下週三（1月21日）起逐漸影響廣東，該區將轉為北風形勢，氣溫顯著下降。亦有電腦模型預計，下周有機會廣東有機會受槽前擾動導致的微雨影響，帶來更低溫的「濕凍」。