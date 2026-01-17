專訪│《強制舉報虐兒條例》下周二生效 孫玉菡：編織更緊密保護網　

《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二(20日)正式生效，指明3個界別25類專業人員為強制舉報者。勞工及福利局局長孫玉菡接受《星島》專訪稱，已準備好應對舉報數字增加，有信心舉報機制暢順運作，冀條例編織更緊密保護網，讓社會不再出現虐兒悲劇。他又明言，法定強制舉報「無酌情權」，強調「符合兒童最佳利益」免責辯解僅處理「好特殊、好特殊」的情況，實際運作需由專業判斷。



條例下25類專業人員涵蓋教師、社工、醫護等，他們若在工作過程中察覺有合理理由懷疑兒童正遭受嚴重傷害，或正面對遭受嚴重傷害的實際風險，須作出舉報，違反規定最高判監3個月及罰款5萬元。勞福局指，截至上月底已向逾33萬人次的指明專業人員提供有關保護兒童的知識及資訊。





「決策流程圖」協助判斷



孫玉菡認為，培訓量符合預期，而條例清晰分類嚴重傷害的情況，概念不難理解，有信心專業人員能運用協助判斷需否舉報的「決策流程圖」工具，「只需跟著每一條題目去答，答完後決策流程會告訴是否屬法定上一定要舉報的個案。」 他估計，參考海外經驗，專業人員日後或較傾向舉報懷疑受虐個案，政府已做好準備，「有些專業人員可能認為，即使做了流程圖，得知按法例不需強制舉報，都想舉報。」







對於按「決策流程圖」無需強制舉報的個案，孫稱，從幫助兒童出發，舉報與否屬專業人士選擇，「對專業人員來說，法例責任是舉報嚴重個案，電子版決策流程圖很

清晰告訴是否法定責任要報，如果是法定責任要報，一定要報，因為要負起法定責任。若不是法定責任，（專業人員）就有空間 ，要想一想為甚麽要報，其實報也行，或者覺得不需要報，但在自己專業範圍内，可能學校、社福機構，做一些事情幫助兒童」。



只要屬法定情況 強制舉報「沒有酌情權」



有團體曾反映，對於被虐兒童——尤其曾受性侵的兒童，強制舉報或未完全顧及他們的意願。孫明言，日後只要屬法定情況，就須強制舉報，「沒有酌情權」。就條例設免責辯護，包括證明延誤舉報「符合該兒童的最佳利益」，並已採取「合理所需行動」保障兒童利益，他形容是留空間讓專業人員行使專業判斷，處理一些「好特殊、好特殊」的情況，「究竟如何用，責任去了相關專業人員，要去做一個判斷，一定要覺得自己很清晰，想得很通透。」

孫亦說，條例生效後首一兩年，會留意運作情況，包括強制舉報是否流暢，以及對虐兒個案的後續支援；中長期方面，會檢視條例對保護兒童的效果。被問會否擴闊強制舉報者範圍，他說需思考如何定義及培訓，認為25類專業人員已有很大覆蓋面，「小朋友上學，在學校時間長過在補習班。去看醫生，或者有機會見到醫護人員，或者跟社工、社福系統，一定有一些接觸，就已經有機會，即是任何蛛絲馬跡我們可以察覺到，可能其中一個就報了。」







新增2間中心 提供96個緊急宿位





社署去年3月資助非政府機構設立6支「保護兒童支援服務」服務隊，截至去年9月30日，服務隊接獲逾420宗個案轉介，為受虐兒童或有受虐危機的兒童及其家庭提供專業支援。為應對條例生效後可能增加的舉報虐兒個案，政府新增2間共96個緊急宿位的新中心。此外，4間社區親子中心會在今年陸續投入服務，料每年約4萬人次受惠。

《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二(20日)正式生效。





條例是本港保護兒童重要里程碑





防止虐待兒童會及香港救助兒童會均表示，《強制舉報虐待兒童條例》是本港保護兒童重要里程碑，預期舉報數字增加及社會提升保護意識情況下，可發現更多隱藏虐兒個案。





防止虐待兒童會：兒童受虐「一個都嫌多」

防止虐待兒童會總幹事婁小君表示，兒童受虐「一個都嫌多」，而機構舉辦很多推廣保護兒童訊息的培訓、教育、講座，留意到隨著條例生效日期臨近，申請數字出現倍數增長。她預期，條例不單刺激舉報數字，亦可望增強家長的求助意識，「管教上有時有困難，脾氣不好，都會儘快求助」。



婁小君補充，很多施虐者欠缺育兒及管教技巧，或面對情緒和心理問題，需針對這些因素設計正向管教、個案輔導等支援。她認為條例是「第一步」，支持政府繼續聆聽持分者經驗和意見，推進其他保護兒童措施。







香港救助兒童會：建議擴展至所有接觸兒童的職位及專業人員



香港救助兒童會總幹事曾迦慧亦表示，預防虐兒工作應由源頭做起，加強守護兒童文化、意識及法律保障。她提到，機構曾調查發現，53%兒童每周至少參加一次機構活動，最常見是補習社，惟條例未涵蓋補習社前線人員，因此政府應適時檢討，考慮將強制舉報責任擴展至所有接觸兒童的職位及專業人員。

曾迦慧建議，多管齊下，藉條例生效推動公眾教育，包括將守護兒童培訓納入專業教育、鼓勵機構訂立「守護兒童政策」等，提升保護兒童意識。至於應否立法禁止家長體罰，她倡先推廣正向管教，「長遠立例防止體罰，政府要去研究。」



記者：蕭博禧

攝影：盧江球



