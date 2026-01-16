渣打馬拉松2026︱逾12萬人報名創新高 賽事獲世界田總金標認證 彰顯香港競技水平

「渣打馬拉松2026」周日（18日）開跑，今年設有約7.4萬個參賽名額，與往年相若。主辦方今日（16日）於啟德體藝館舉行賽前記者會，不少本地及海外運動員出席並上台分享。

蔡健斌：展現香港城市景觀與人文風貌

體育專員蔡健斌致辭時表示，今屆賽事維持最高水平的競技標準，展現香港的城市景觀與人文風貌，相信馬拉松會繼續名列跑手最喜愛的清單中。他提到一年前，跑手曾到尚未正式開幕的啟德體育園參與博覽會及領取選手包，當時已有相當不錯的體驗；一年過去，園區已呼應大會「一起跑得更好」的主題。他亦透露，剛才與部分展商交流後得悉生意理想，領取選手包的過程亦非常暢順。他稱讚啟德體育園管理層秉持精益求精的精神，不斷優化安排，令活動更有聲有色。

中國香港田徑總會會長蒙德揚表示，歡迎今年參賽的國際精英跑手，很榮幸邀請到多位世界排名前百的跑手參加「渣打馬拉松2026」。他指出，對本港運動員而言，渣馬是參與頂級賽事的絕佳機會，期待選手享受賽事獨特的賽道，沿途細賞香港美景。他亦自豪於渣馬獲世界田總認證為金標賽事，彰顯香港在賽事組織、競技水平及參賽體驗上追求卓越的成果。

渣打香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷表示，渣馬每年均有新突破，今年報名人數超過12萬，其中25%為非本地跑手，兩項數字同創新高，海外精英跑手人數亦刷新紀錄。她指出，今年焦點延伸至餐飲食肆，期望將馬拉松的經濟影響力由賽道擴展至社區，讓更多小店受惠，將城市經濟活力帶到社會不同角落。

記者：曹露尹

攝影：何健勇

