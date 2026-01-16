新冠檢測承辦商高層涉瞞1.2億元利益衝突 2.26進行交付程序
更新時間：14:49 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:49 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:49 2026-01-16 HKT
新冠病毒社區檢測中心服務承辦商56歲時任男董事涉隱瞞利益衝突，把社區檢測中心日常運作服務合約，分判予他有份控制的公司及支付服務費共約1.2億元。涉案男董事被廉政公署起訴1項欺詐罪，案件今於東區裁判法院再訊，控方將案件押後至2月26日進行交付程序，獲主任裁判官張志偉批准，被告續准以70萬元保釋，期間不得離港及接觸證人。
56歲被告黃利寶、案發時任香港分子病理檢驗中心有限公司實驗室總監，被控1項欺詐罪。
控罪指，被告於2022年1月1日至2022年12月31日在香港藉作欺騙，即在其受僱於香港分子病理檢驗中心、且有責任就任何已有或潛在利益衝突作完整披露時，隱瞞或沒有披露自己在康研醫療有限公司的利益，並意圖詐騙而誘使香港分子病理檢驗中心判授一項服務合約予康研，而導致康研獲得利益或香港分子病理檢驗中心蒙受不利。
案件編號：ESCC2880/2025
法庭記者：黃巧兒
最Hit
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
2026-01-15 12:38 HKT