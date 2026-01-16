新冠檢測承辦商高層涉瞞1.2億元利益衝突 2.26進行交付程序

新冠病毒社區檢測中心服務承辦商56歲時任男董事涉隱瞞利益衝突，把社區檢測中心日常運作服務合約，分判予他有份控制的公司及支付服務費共約1.2億元。涉案男董事被廉政公署起訴1項欺詐罪，案件今於東區裁判法院再訊，控方將案件押後至2月26日進行交付程序，獲主任裁判官張志偉批准，被告續准以70萬元保釋，期間不得離港及接觸證人。

56歲被告黃利寶、案發時任香港分子病理檢驗中心有限公司實驗室總監，被控1項欺詐罪。

控罪指，被告於2022年1月1日至2022年12月31日在香港藉作欺騙，即在其受僱於香港分子病理檢驗中心、且有責任就任何已有或潛在利益衝突作完整披露時，隱瞞或沒有披露自己在康研醫療有限公司的利益，並意圖詐騙而誘使香港分子病理檢驗中心判授一項服務合約予康研，而導致康研獲得利益或香港分子病理檢驗中心蒙受不利。

案件編號：ESCC2880/2025

法庭記者：黃巧兒