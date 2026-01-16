世界桌球大獎賽2026｜2.3-2.8啟德上演 亨特利傅家俊表演賽獻技 首迎10名中國球手參賽

「世界桌球大獎賽2026」將於2月3日至8日再度於啟德體育園舉辦，將有來自全球排名32名頂尖桌球高手爭奪冠軍榮譽及世界排名。除現任世界冠軍羅拔臣、卓林普、奧蘇利雲、沙比、梅菲等頂尖球手參賽外，更首次有10名中國球手參加，包括丁俊暉、趙心童、吳宜澤、肖國棟、周躍龍、斯佳輝、常冰玉、袁思俊、張安達和龐俊旭，數量達歷年之冠。

體育專員：賽事獲M品牌認可水平毋庸置疑

體育專員蔡健斌表示，對於世界頂級桌球賽事再度落戶香港，充滿期待與興奮。賽事再次獲得「M」品牌認可，其水平與精彩程度毋庸置疑，相信定能吸引大量本地及海外球迷入場觀戰，感受現場氣氛，一睹各位大師風采。

他提及去年比賽中，曾出現一些未如理想的狀況，但主辦單位與啟德體育園正視問題、從無迴避，翌日已立即糾正，雙方持續總結經驗和改進，事實證明一切，這一份合作、力求改進的精神，正是推動體育活動「做得到，亦要做得好，一齊行得更遠嘅一份力量」。這個亦是啟德體育園在開幕10個月後，能成為國際體育盛事新據點、主場館門票收入名列榜首的重要因素。

運動嘉年華「F-Sports Club」免費開放予公眾入場

賽事期間，在啟德體藝館習藝坊亦設有運動嘉年華「F-Sports Club」，免費開放予公眾入場，提供不同運動體驗、賽事專屬紀念品、贊助商攤位、球星薟名會。球迷有機會與頂尖球手互動，屆時19歲英國新星 Stan Moody將親臨現場，與一眾球迷交流。

今年的表演賽將於2月7日及8日上午上演，7日將有「桌球皇帝」亨特利大戰香港名將傅家俊，8日則有今年新增的隊制表演賽，亨特利、傅家俊將分別與香港桌球學院的學員組隊，互相比拼。

表演賽不設公開售票

表演賽不設公開售票，購買「六日通」或任何首4日正賽下午場次門票的人士，可於下周經官方網站或社交網站進行網上登記，並於香港桌球學院換領表演賽門票，先到先得。

公眾門票現正於快達票及大麥網發售，票價80元至2580元。賽事設有「六日通」及「決賽全日通」兩種套票。購買「六日通」套票的觀眾將享有三大專屬禮遇，包括以優惠價觀賞全部賽事；傳奇球星亨特利或奥蘇利雲簽名球杆一支，先到先得；2月7日及8日表演賽門票各一張。相關禮遇150套，贈完即止。

記者：曹露尹

攝影：何君健