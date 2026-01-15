打擊圍標｜議員指新措施「明碼實價」換來安心 有法團管委會圖「快刀斬亂麻」避規管 促當局嚴查

立法會昨日舉行會議，通過由政府提出有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。政府將加強市建局的角色與功能，並建議強化「招標妥」計劃，為參與的顧問及承建商制定嚴格的「預審名單」。有立法會議員關注此舉可能增加成本，但強調只要做到明碼實價，為市民換來安心，相信公眾會接受；又提醒要避免有法團和管委會，趁政府未落實新措施前「快刀斬亂麻」避開規管。

工聯會立法會議員鄧家彪今早（15日）在電台節目表示，透過市建局以「招標妥」制度專業協助法團揀選承辦商，好處是法團毋須承擔選錯的風險，亦有助減少小業主之間的爭執。局方會持續監管承建商，而市建局作為公營機構，願意承擔此項沉重的專業責任，相信市民樂見新措施推行。

新措施或會增加維修成本

政府亦建議將大型樓宇維修工程升級為一級小型工程，要求必須聘用第三方專業人士提交施工方案，此舉或令維修成本上升。鄧家彪認為，新措施或會增加承建商的成本，但只要費用透明公開明碼實價，能換取安全、專業、可信與清廉的工程，即使價格提高，一般市民亦能接受。他指社會已對圍標、低價入標後再大幅抬價等行為已深惡痛絕。

有法團管委會圖避規管加快大維修

鄧家彪表明，支持提升市建局的職能，並理解該局資源緊絀，因此政府無可避免就此重大改革投放公共資源，增聘及鞏固專業人手與團隊。

對於新措施下業主權力可能被削弱，鄧家彪形容權力與責任相應，不少法團在宏福苑大火後擔心作出錯誤決定，甚至不再參與，造成權力真空，可能讓別有用心者乘虛而入。他認為此時由政府主導、撥亂反正，可讓業主立案法團更能輕裝上陣地工作。

鄧家彪又透露，近日接獲投訴，指有可疑的法團管委會試圖加快推動大維修，以圖避開政府新規管措施，他對此表示憂慮，呼籲執法部門加強留意，做好預防工作。

在長遠安置方面，鄧家彪指出工聯會早前聯絡逾千戶宏福苑家庭，收回297份問卷，其中約八成居民希望留在大埔區生活，兩成希望政府回購單位，另有兩成多希望原區重建，亦有超過兩成居民冀原址重建。他建議政府在一戶一社工完成諮詢後，提供四至五個選項，平衡不同需求，實現多元選擇與分流。他相信這是最人性化的做法，並指若最終堅持於大埔重建新宏福苑的家庭僅約四百至五百戶，選址興建將更具彈性。

林筱魯：政府應研運用科技助業主管理大廈

選委界議員林筱魯表示，政府要求加強監管並非壞事，但必然會產生時間和金錢成本，若最終由業主承擔，會導致業主在決定維修保養時增加疑慮，或增加推動重建的工作難度。

他又提到，政府需確保有足夠第三方專業人士提供服務，若人手不足可能拖慢工程進度。林筱魯關注現行新措施僅適用於設有業主立案法團的大廈，未能涵蓋「三無大廈」，促請政府盡快彌補漏洞，長遠應研究運用科技協助業主管理大廈。

