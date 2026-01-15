每日雜誌‧人物誌｜堅守復育前線為城市發展「補償」 溫諾汶盼人與野生動物彼此尊重

嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心內，正在上演一場人類與紅頰獴的「追逐戰」。紅頰獴在籠舍內靈活躲避，動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）則手持長網，瞅準時機出手，在數次撲空後終於成功捕獲這隻小獸，為牠檢查尾巴傷口的復原情況。從事野生動物復育工作逾10年，Bibi拯救過無數野生動物，形容雙方關係如同治療者與病人，最終目的是希望幫助牠們重返自然。她坦言，野生動物救援在宏觀生態層面成效有限，但仍是城市發展中必要的補救，並期望人類與野生動物之間能彼此尊重。

溫諾汶及團隊成員與紅頰獴上演「追逐戰」。

野生動物拯救中心團隊為一隻尾巴受傷的紅頰獴處理傷口。

溫諾汶正在捕捉紅角鴞，準備送至獸醫檢查。

「外界對我們的工作會有很多幻想，覺得經常可以接觸動物，餵牠們喝奶、吃藥。」然而，撇除這些溫馨畫面，Bibi的日常更多是清潔籠舍、跟進康復進度、接收新個案、安排野放，還要處理文書等。

Bibi原是獸醫助護，起初只想學習更多不同動物的護理知識，沒想過一直留在野生動物復育的領域。真正投入後，她才體會到兩者差異，有別於寵物醫療着重安撫主人，拯救野生動物則是人類對動物的補償，「我們的力量很小，拯救1000隻斑鳩其實對自然沒有太大的不同，但卻是對城市發展的一種補救，維持野生動物的福利，讓牠們可以接受專業的治療。」

如同醫院每個步驟皆專業

她形容，拯救中心運作如同一間醫院，團隊與動物的關係則像治療者與病人，每一個步驟須根據專業去做決定。動物送抵後，團隊會先為其進行初步傷勢評估，視乎情況提供藥物、包紮或清洗傷口等；若情況嚴重，必要時會由獸醫進行手術。動物康復後，亦需接受野放前訓練，重新適應戶外環境，喚醒覓食與狩獵本能。野放前，鳥類會上腳環；哺乳類則視乎情況植入晶片，才會正式回歸自然。中心近30年的整體野放成功率約40%，與歐美同類機構相若。

獸醫為紅角鴞檢查眼角膜。

溫諾汶為已康復的紅角鴞戴上腳環，準備野放。

然而，野生動物種類繁多，因應不同物種的特性，復育難度不一。Bibi憶述，曾接收市民送來的鼩鼱，惟受限於高新陳代謝率，加上缺乏前例可循，「我們還沒發現牠有甚麼問題之前，牠已經死了。」她再舉例，有斷腿的赤麂和野豬，前者極易因過度驚嚇而引發捕捉性肌病，後者則有脾性，「不能將牠困在籠中，會撞到自己受傷。」

理性科學為小鹿「安樂死」

談起拯救，「安樂死」議題無法避免。Bibi歎言，這往往是市民最難理解的決定，「會覺得是否人手不足、不想救，或是沒有愛心，這些話令團隊感到沮喪。」但在她看來，這從來不是「想不想救」，而是「是否適合救」。

Bibi解釋，動物會否承受過多痛楚、能否重返野外、未來是否具備生存能力，都是必須考慮的因素，「牠們不是家裏的貓狗，帶回家養會讓其感到辛苦，對日後生活有很大影響，甚至有些動物根本不能在人工環境下飼養。」

她記得，有次凌晨接到電話趕回中心，為一頭確定無法救治的小鹿進行安樂死，僅希望減少其痛苦的時間。她強調，拯救野生動物不能單靠愛心，還需保持理性與科學判斷，甚至需要承受生命離開的沉重，「有些醫治了許久還是救不回，也會覺得可惜，但我們會嘗試從個案中學習，是否下次可以用另一個方法。」

助蝙蝠寶寶與媽媽重聚

隨着城市發展，野生動物面臨的威脅越來越多。鳥類常因撞玻璃、誤中老鼠膠或被貓攻擊而受傷；赤麂、野豬則可能被車撞。近期亦發生多宗短吻果蝠闖入校園事件，相信與修樹導致其棲息地消失有關。Bibi無奈道，很多人一提起蝙蝠，就聯想到骯髒與疾病，進而驅趕，但只要不直接接觸，或進食疑被沾染的食物，注意環境及個人衛生已經足夠。

近期本港發生多宗短吻果蝠闖入校園事件。

近年團隊亦積極推動蝙蝠「reunion」（團聚），將痊癒或沒有受傷的蝙蝠寶寶，帶回最初發現的位置，幫助牠們與媽媽團聚。她說，「最深刻的一次是蝙蝠媽媽慢慢降落在我的手上，接回牠的寶寶。」

溫諾汶將康復的蝙蝠寶寶帶回發現原址，協助牠與媽媽團聚。 嘉道理農場暨植物園提供

惟Bibi坦言，中心正面對資源不足的問題，尤其是空間有限，因應接收的動物數量增加，其活動的空間越漸減少。她舉例，以往一籠會安置10隻鳥，但在繁殖高峰期時可能增至15隻，「也未必足夠」。

她補充，由於中心也會接收被充公、具保育價值的動物，過去空間充足時，保育價值較低的動物也會接收，「但現在真的沒辦法了，因為本地受傷需要救治的動物也很多，需要考慮被充公動物的保育價值是否夠高，還有未來去向是否易於安排等。」

瀕危龜在中途之家一住十年

中心內還有一批無法野放，又尚未找到保育機構的「住客」。她笑說，有不少屬瀕危的龜在這裏長大、繁殖，很多在「中途之家」住了10年，但團隊最希望的，始終是替牠們找到新家園。

工作以外，Bibi亦會以義工身份救援野生動物。她曾在落馬洲觀鳥時，發現身體不適的黑面琵鷺，與同行友人合力將其救回中心，自己卻弄得滿身泥濘，「不可能不救，只要是受傷，就會帶回中心。」

此外，她還報讀了植物班，了解適合用在復育或可餵給動物的植物，也會翻閱復育相關的書籍。她說，中心是全港唯一獲漁護署特別許可的非政府野生動物拯救機構，「我覺得增強了我們的使命感，想要做好復育。」

不想被打攪 應及早防範

她樂見市民的保育意識提升，惟呼籲不應試圖自行救治及照顧野生動物。她提到，曾有市民將野生雀鳥帶回家中，「養了幾個月，送來時那隻鳥的羽毛都爛了，也曾收到沒有腳趾、『甩皮甩骨』的。」她提醒，貿然將野生動物帶回家，除影響原本飼養的寵物，野生動物也可能得不到妥善的照顧，遇到受傷動物時應尋求專業的協助。

在Bibi眼中，人類與野生動物最好的相處方式是互相尊重，「香港很多動物都適應在城市裏的生活，例如小鳥、蝙蝠，只要那個地方不是封閉的，就預期會和某些野生動物共享。」她強調，若不想被打攪，應及早防範，「可放一些東西讓牠覺得無法停留或不能靠近，但如果牠出現了，請你尊重牠，待牠自行離開。」

溫諾汶說，人類與野生動物最好的相處方式是互相尊重。

伸縮桿毛巾水樽組裝為小鳥復建

野生動物拯救中心每天接收不同物種、體型各異的個案。由於一般獸醫設備多為寵物而設，團隊往往需要因應實際需要自行改裝工具，靈活應對不同動物的檢查與治療工作。

Bibi分享，常見的雪條棍不時被用作包紮或固定的支架，家用伸縮桿也能化身物理治療小工具，「我們有一個復健工具，是用毛巾包裹水樽，用棍子穿過並安裝在籠內，讓小鳥在上面走動。」

團隊使用毛巾、水樽及伸縮桿，自行改裝成復健工具。 嘉道理農場暨植物園提供

團隊也會為患禽掌炎的動物準備瑜伽墊，或使用毛巾、晾衣架及夾子來固定受傷的龜，不過她也說，「我們現在也會趨向使用專為野生動物設計的工具了」。

積極到不同地方學習保育 深入社區宣傳

推動野生動物保育需從多方面入手，Bibi透露，野生動物拯救中心未來將進一步與其他地區的拯救機構交流，提升水平，同時深入社區宣傳及教育，並持續培訓團隊，提升成員的技術及工作興趣，解決資深人手不足的問題。

Bibi表示，團隊希望在不擅長的物種上做更多交流，例如數量增加的食蟲性蝙蝠，「我們本身的經驗很少，所以成功率也不高。」

團隊近年積極到不同地方學習，「像台灣等會有比較多經驗可以參考，加強我們的水平。」中心也爭取在不同活動設攤位，讓市民有機會接觸更多保育資訊，未來也計劃進校舉辦講座。

人手方面，她表示，每隻動物都有不同的問題，仍依賴人手輸入資料，但中心的資深同事較少，不少人只工作一、兩年便離開。她說，近年其中一個重要工作是為經驗較淺的同事進行訓練，提升他們的技術及興趣，「我們做復育，不是一、兩個月就可以做的，真的需要很多經驗去支持。」

記者：潘明卉