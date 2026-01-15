天文台｜最高氣溫22度 1.21起連凍3日 周六氣溫略回升 最低氣溫14℃

乾燥的東北季候風會在明日至下週初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。根據天文台9天天氣預告，明天(16日)至下周一(19日)天氣溫暖，市區最高氣溫23度，最低氣溫也有17、8度。惟周二(20日)起，一股強烈冬季季候風殺到，該區氣溫顯著下降，風勢較大。周二最低氣溫降至15度，其後三日(21至23日)最低氣溫下跌至12度，直到周六(24日)才回升至14度，惟最高氣溫仍見「1」字頭，僅得18度。

根據天文台自動分區天氣預報，下周三(21日)市區僅得12度，新界普遍只有9-10度，1月22日進一步降溫，打鼓嶺只有6度，及至1月24日，天氣略見回升，新界地區氣溫有10、11度，打鼓嶺只有8度。

本港地區今日天氣預測，初時部分時間多雲。早上清涼。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約21度。稍後局部地區能見度較低。吹輕微至和緩東至東北風。

展望接近週末至下週初持續大致天晴，日間溫暖。下週中後期氣溫顯著下降。