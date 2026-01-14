Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賀歲煙花︱馬年煙花匯演馬會獨家贊助 2.18大年初二維港綻放

社會
更新時間：16:26 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:26 2026-01-14 HKT

2026年農曆新年煙花匯演將於馬年大年初二（2月18日）晚上8時在維港上空發放。是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，並獲香港賽馬會贊助。

香港賽馬會行政總裁應家柏將於周五（16日）舉行新聞發布會公布系列活動詳情，屆時馬主兼藝人郭富城，以及旅遊事務專員張馮泳萍將出席。馬會指馬會獨家贊助馬年煙花匯演，一同迎接充滿活力與好運的馬年。

去年蛇年的大年初二煙花匯演，有超過2萬枚煙花維港發放，吸引近26萬人在維港兩岸歡度新年。

2025蛇年初二煙花匯演盛況：

 

 

