天文台｜寒冷天氣持續！1.20大寒後連凍3日 最低氣溫12℃ 新界一區僅得6℃

今個星期天氣和暖，最高氣溫回升至普遍22至23度。不過，由於一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，下周二（20日）正值廿四節氣中的「大寒」，氣溫開始回落，最低氣溫只有15度，其後三日(21至23日)最低氣溫進一步下降至只有12度，新界打鼓嶺在周四、周五更只有6度。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在本週後期至下週初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間和暖，日夜溫差較大。根據天文台9天天氣預報，本周四(15日)至下周一(19日)最低氣溫有17、18度，最高氣溫亦有22、23度，日間乾燥，但在「大寒」(20日)當日，天氣開始降溫，最低氣溫只有15度，按前一日最高氣溫23度計算，一日之間氣溫急跌8度。

根據天文台9天天氣預報，「大寒」當天的急降溫後，下周三至五天氣同樣寒冷，最低氣溫只有12度，最高氣溫亦跌至1字頭，21日有17度，22及23再跌一度，最高氣溫只有16度，三日均是大致多雲，吹北至東北風4至5級，21日初時離岸及高地間中6級。三日當中，新界地區氣溫更低，普遍只有8、9度，打鼓嶺更只有6度。

