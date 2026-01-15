渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）

【渣馬2026/渣打馬拉松/香港馬拉松/維園/封路】一年一度的渣打馬拉松將於周日（1月18日）舉行，今年有約7.4萬個參賽名額，與往年相若。港九新界多區會在周六（1月17日）晚上11時半起分階段封路。跑手1月14日起一連四日可前往啟德體藝館領取跑手包。《星島頭條》整合封路安排、跑手包、天氣預測等馬拉松詳情，供一眾跑手參考。

今年維持約7.4萬個參賽名額。賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於本周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。

全程及半程馬拉松：

起點：尖沙咀彌敦道近九龍公園外

終點：維多利亞公園

全馬路線將途經亞皆老街、西九龍公路、昂船洲大橋、汀九橋、西區海底隧道及灣仔等多條主要幹道；半馬則以青葵公路為折返點。

10公里、10公里輪椅賽等組別：

起點：東區走廊

終點：維多利亞公園

參賽者可於即日至本周六（17日），按預約時段前往啟德體育園體藝館領取跑手包，領取前必須下載大會官方應用程式「SCHKM2026 Official App」（點擊下載）進行預約。

預約教學：

啟動SCHKM2026 Official App帳戶； 填妥健康狀況表格； 預約領取跑手包日期同時段； 看到成功預約畫面即可。

寄存行李：

全馬及半馬跑手：提前70分鐘到達行李檢查站

十公里跑手：提前90分鐘到達行李檢查站

多條主要幹道將封路

為配合賽事，油尖旺、港島東及多條主要幹道將實施封路：

尖沙咀及西九龍：

梳士巴利道至加士居道之間的彌敦道全線、部分彌敦道北行線及亞皆老街西行線等，將於周六晚起封閉；

預計周日上午約10時30分前分階段重開。

西區海底隧道：

往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉

預計下午約1時15分重開

期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。

汀九橋及青衣一帶：

長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向將用作賽道，由青嶼幹線（青馬大橋）往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路及荃灣路

預計北大嶼山公路至青衣一帶交通會擠塞

前往機場及大嶼山的車輛，可考慮使用屯門—赤鱲角隧道。

港島東區：

介乎維園道至筲箕灣的東區走廊，以及中環及灣仔繞道隧道來回方向，將於周日凌晨1時15分起分階段封閉，車輛需改行英皇道及筲箕灣道等。

封路期間，共有220條日間巴士線、34條日間專線小巴、49條通宵巴士及6條通宵小巴路線需分階段暫停、縮短或改道，天后、中環、尖沙咀等多個巴士總站將暫停使用。九巴有15條通宵路線（N線）途經各比賽場地。

港島區：

行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線。

九龍區：

行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線。

新界區：

行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。

港島及九龍區以下的巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：

港島區：

天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站。

九龍區：

中國客運碼頭公共運輸交匯處及天星碼頭巴士總站。

為疏導人潮，港鐵8條鐵路綫的頭班車將於本周日提早開出，最早於凌晨3時25分行駛。此外，大會將設立28條特別巴士路線服務參賽者及市民。

綫路 綫路方向 頭班車時間 港島綫 由柴灣往堅尼地城 凌晨3時56分 港島綫 由堅尼地城往柴灣 凌晨4時08分 荃灣綫 由荃灣往中環 凌晨3時55分 荃灣綫 由中環往荃灣 凌晨4時22分 觀塘綫 由調景嶺往黃埔 凌晨3時46分 觀塘綫 由黃埔往調景嶺 凌晨4時08分 將軍澳綫 由康城往北角 凌晨3時57分 將軍澳綫 由寶琳往北角 凌晨4時 南港島綫 由海怡半島往金鐘 凌晨4時02分 東涌綫 由東涌往香港 凌晨3時40分 東鐵綫 由上水往金鐘 凌晨3時25分 屯馬綫 由屯門往烏溪沙 凌晨3時25分 屯馬綫 由烏溪沙往屯門 凌晨3時25分

九巴開辦22條特別線

九巴將開辦22條特別線，由多區接載馬拉松選手前往賽事起點，方便選手可以一程直達。

全馬及半馬賽事

參加全馬及半馬的選手，可以選乘下列11條特別線，直達尖沙咀東（麼地道），再步行前往位於彌敦道的起步點。

接載全馬及半馬賽事選手前往會場的11條特別線。九巴擷圖

十公里賽事

參加十公里的選手，可以選乘下列11條特別線，直達銅鑼灣（維多利亞公園），再步行前往位於東區走廊的起步點。

接載十公里賽事選手前往會場的11條特別線。九巴擷圖

天氣大致天晴，日間乾燥

氣溫：18至23°C

濕度：60至85%

風速：吹4級東至東北風，初時間中5級，高地達6級。

多家商戶推出跑手專屬優惠，涵蓋餐廳、咖啡店及購物等。部分店舖憑成功報名電郵或號碼布即可享折扣。

究極堂

優惠：

1. 午市套餐九折

2. 晚市刺身類丼飯八五折

優惠期：即日至1月18日

詳情



優惠：免費海膽手卷1個（只限堂食）

優惠期：即日至1月18日

詳情



優惠：購買主食贈飲品一杯

詳情



優惠：購買漢堡免費升級套餐（包飲品及薯條）

優惠期：即日至1月18日

詳情



優惠：免費飲品

優惠期：即日至1月31日

詳情



優惠：主餐牌食物及飲品九折

詳情



優惠：全單九折

詳情



優惠：

1. 1月18日免費贈送100杯黑咖啡（熱/冷，送完即止）

2. 賽後全日餐飲折扣：

21公里：減$21

42公里：減$42

詳情



優惠：出示號碼布，免費獲贈「是日咖啡（Batch Brew）」一杯

詳情



優惠：外賣咖啡九折

詳情



優惠：1月18日於渣馬終點站派發15,000份Mobility動必骼沖劑試用裝

詳情



優惠：即日至1月18日指定門市消費滿$500，送「香港好野」毛巾

詳情



SOGO Rewards 會員專享：

選手包（SOGO啟德店）

由即日起至1月17日，於5樓運動用品部出示2026年賽事跑步確認信或號碼布，即可換領選手福袋1個。

SOGO Rewards 會員專享： 選手包（SOGO啟德店） 由即日起至1月17日，於5樓運動用品部出示2026年賽事跑步確認信或號碼布，即可換領選手福袋1個。 最佳個人成績獎（SOGO銅鑼灣店）

1月18日至1月31日，出示較2025年進步的馬拉松成績，可換領$540電子優惠券

1月18日至1月31日，出示較2025年進步的馬拉松成績，可換領$540電子優惠券 千金先生/小姐獎賞（SOGO銅鑼灣店）

1月18日至1月31日，全馬達標者（男子3小時/女子3.5小時），可換領$700電子優惠券

1月18日至1月31日，全馬達標者（男子3小時/女子3.5小時），可換領$700電子優惠券 禮遇2與3僅可擇一領取，每日限換一次

詳情

