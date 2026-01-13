女囚夏日須穿長褲 鄒幸彤質疑政策涉性別歧視 申司法覆核被判敗訴

懲教署規定女囚犯在夏季日間必須穿長褲，只能在晚間活動及運動時穿短褲，男囚犯卻可全日穿短袖上衣及短褲。還押中的前支聯會副主席鄒幸彤申請在夏季日間穿短褲或薄褲被拒，前年入稟申請司法覆核，質疑有關政策涉嫌違憲及性別歧視。法官高浩文今於高等法院宣判，駁回司法覆核，鄒幸彤須付訟費。

申請人為鄒幸彤，答辯人為懲教署署長。鄒幸彤自2021年9月10日起還押於大欖女懲教所，懲教署政策規定男囚犯「轉季」時可改穿短袖上衣及短褲，惟女囚犯在夏季日間則必須穿着短袖上衣及與冬季衣物同款的長褲。鄒幸彤在2024年7月26日炎夏期間，曾詢間福利主任會否有機會改穿短褲或更薄的長褲，福利主任均表示沒有可能。鄒同年8月1日再申請改穿短褲亦被拒，福利主任解釋指女囚犯是因年齡不同及皮膚敏感問題而被規定必須穿長褲。

鄒幸彤質疑政策違反《基本法》、《性別歧視條例》及《監獄規則》，亦涉性別歧視，「優待」男性但非法歧視女性，剝奪市民在法律面前一律平等的基本權利，故鄒幸彤要求法庭推翻署方決定，並下令取消或修改女囚犯在夏天日間必須穿長褲的政策。

案件編號：HCAL1528/2024

法庭記者：陳子豪