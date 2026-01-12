宏福苑安置︱工聯會：不少居民盼大埔原區安置 有長者冀直接派公屋

政府於上周五（9日）就宏福苑長遠安置安排展開居民意見發送問卷，收集意見。政府向業主提出多個選項，包括由政府買斷業權、樓換樓，以及購買資助房屋單位等。工聯會今日（12日）與政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢，以及民青局副局長梁宏正等官員，就宏福苑安置問題會面。工聯會會長吳秋北在會後表示，該會已接觸超過1,800戶居民，認為安置越快越好，過渡措施非長久之計，不少居民亦提到對大埔有「情意結」，希望原區安置。

吳秋北：不能「一刀切」處理

吳秋北強調，臨時的過渡性住所並非長久之計，居民難以適應，因此，協助災民盡快重過正常生活是當務之急。他在會上向政府轉達了居民的期望，建議提供多樣化的安置選項，以應對每個家庭不同的狀況與需求。

吳秋北表示，原區安置意願不少，加上跨區安置合共佔四成多，但強調每家每戶的情況並不一樣，不能「一刀切」去處理。吳秋北又指，不少居民或對大埔有「情意結」，期望能原區安置，但他強調，原區安置需要時間尋覓合適地點。

吳秋北形容，政府在會面中展現了非常積極和開放的態度，願意聆聽市民及工聯會的建議。他理解不同方案均需時處理，但期望政府能以「最簡便、最快的方式」處理所有申請，讓災民早日安定下來。

鄧家彪：有長者冀直接獲派公屋

工聯會鄧家彪補充指，他們的調查在政府啟動「一戶一社工」前進行。他特別指出，「有長者住戶很想上公屋，因為真的都覺得不一定要再做業主了」，亦有長者期望獲得「白居二」資格。

黃偉綸：會積極尋求最快最實際方案

黃偉綸於社交平台發文表示，於會上就長遠安置問題，工聯會反映居民希望政府提出多元方案，並以時間快、原區安置為佳，同時要善用資源。他感謝工聯會提出的寶貴意見，承諾政府將小心考慮和研究。

他指，「應急住宿安排工作組」正研究長遠安置方案，全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源、公帑運用等。政府亦正透過「一戶一社工」收集受影響業主就長遠安置不同選項的初步意願，過程中，會提供客觀事實，例如不同選項所需的時間、考慮因素等，供業主考慮及思量。黃偉綸强調，政府會積極尋求最快、最實際、最大限度符合各方利益的解決方法，實事求是，協助受影響的家庭重建家園。

相關新聞：宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建住宅不切實際 擬改建為社區設施