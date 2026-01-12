渣馬2026︱港鐵8條綫頭班車提早開出 25%為海外跑手 賽前須核對號碼布 即睇天氣/封路/交通安排

金級道路賽事「渣打香港馬拉松2026」將於周日舉行，今年選手來自110個國家及地區，海外跑手佔約25%，亦有約40名精英跑手參與。警務處及運輸署代表，今日（12日）下午舉行傳媒簡報會，公布賽事當日封路安排。為配合渣馬拉松2026，本港多處將由1月17日晚上11時30分起，分階段實施臨時封路。所有封閉路段預計將在賽事進行期間陸續重開，目標於1月18日下午約2時全面恢復正常交通。

賽前將核對跑手號碼布 嚴肅處理作弊行為

中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，預測賽事日溫度約17至22度，濕度55-80%，跑手應因應天氣及身體狀況無力而為，以適當策略安全完成賽事。

去年有跑手因掛錯他人號碼布被取消資格，田總呼籲跑手核對號碼布，又指賽前會核對跑手身分，強調將嚴肅處理任何作弊行為。他稱事件因有跑手經理人調亂號碼布，大會亦根據賽事規則取消跑手成績，籲跑手核對號碼布，「每個號碼布都會有標籤，有跑手資料，包括名字、性別、組別等資料。若發覺號碼布不是自己，應盡快聯絡大會更正。」

中國香港田徑總會主席關祺重申，大會致力確保賽事公平舉行，賽前會檢查運動員號碼確認身分，「我們反對任何作弊行為，如有發現會嚴肅跟進，並按國際規則處理。」去年賽事亦發生工作人員拉錯帶、衝線帶被提前拉斷的失誤，他回應稱已積極培訓義工。

今年的全程及半程馬拉松賽事，均由尖沙咀彌敦道出發，終點設於維多利亞公園。全馬賽道途經亞皆老街、西九龍公路、昂船洲大橋、汀九橋、西區海底隧道及灣仔多條主要道路。半馬賽道則以青葵公路為折返點。至於10公里、10公里輪椅賽、輪椅賽體驗組及領袖盃等賽事，起點設於港島不同位置，但終點同樣為維多利亞公園。

為配合全馬及半馬賽事，油尖旺區將實施大範圍封路，主要路段包括：梳士巴利道與加士居道之間的一段彌敦道全線；加士居道與亞皆老街之間的一段彌敦道北行線；以及亞皆老街西行線（彌敦道至塘尾道）。上述路段預計於上午約10時30分前分階段重開。運輸署呼籲，市民如需前往該區，應盡量使用鐵路服務。

賽事期間，西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車。然而，往港島方向的管道將由1月18日凌晨零時四十五分起臨時封閉，預計約下午1時15分重開。在西隧封閉期間，西九龍的駕駛人士前往港島，需改用紅磡海底隧道或東區海底隧道。

由於長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向將用作賽道，從青嶼幹線（青馬大橋）往九龍的車輛，須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路及荃灣路等。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶交通將會擠塞。至於前往機場及大嶼山的交通，由新界西出發可使用屯門—赤鱲角隧道；由屯門公路或大欖隧道出發，則因汀九橋封閉而須改道。

為配合10公里賽事，介乎維園道至筲箕灣的東區走廊，以及中環及灣仔繞道隧道來回方向，將由1月18日凌晨1時15分起分階段封閉。車輛需改行英皇道及筲箕灣道等替代道路。往返東區海底隧道的車輛則須利用西灣河或康山出入口。

因應封路安排，由1月17日晚上11時15分起，220條日間巴士線及34條日間專線小巴路線，將分階段暫停、縮短服務或改道。另有49條通宵巴士及6條通宵小巴路線受影響。多個位於天后、中環、尖沙咀的巴士總站將暫停使用。為方便參賽者，港鐵共8條鐵路線的頭班車會提早開出，最早由凌晨3時25分起提供服務。同時，將有28條特別巴士路線於當日提供服務。

預計交通擠塞地區及出行建議

運輸署表示，包括經「粵車南下」入境本港市區的車輛，所有駛經相關路段的車輛，都受封路措施和改道安排影響。署方呼籲，駕駛者避免駕車前往受影響地區，若遇交通擠塞，要保持忍讓和小心駕駛，遵從在場警務人員指示。駕駛者可瀏覽運輸署網頁，或「香港出行易」流動應用程式，獲取特別交通安排資訊。

運輸署預計，港九新界多處交通將較平時周日顯著擠塞，包括港島的英皇道、告士打道；九龍的彌敦道、加士居道天橋；以及新界的青嶼幹線（往九龍方向）。駕駛人士應避免駕車前往受影響地區。市民及旅客應及早規劃行程，並密切留意最新交通消息，建議盡量使用鐵路服務。

記者：蕭博禧