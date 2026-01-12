馬鞍山英皇戲院結業 街坊「摸門釘」嘆可惜：區內唯一戲院都要執...

位於馬鞍山新港城中心的英皇戲院今早（12日）突然宣布結束營運。《星島頭條》記者到場所見，戲院外圍已拉起欄杆，裏面的售票處和小食店亦已落閘關燈。戲院外貼有「本院於2026年1月12日起結束營業」的告示，感謝市民對英皇戲院的支持。有不少路過的街坊、學生看見戲院沒有營業，均上前查閱告示。至下午1時許，有商場職員推來數個圍板封住外圍，門外「英皇戲院」的水牌亦被圍板擋住。有不知情的街坊「摸門釘」，查看告示才知道結業，大嘆「區內唯一一間戲院都冇啦」，相當可惜。

街坊：噚日睇完《尋秦記》 今日就結業

街坊陳女士原打算來購票看電影，對結業感突然，她表示，以往不會經常到戲院，但今年「夠秤」可享有長者優惠，故計劃可經常到戲院看戲，「我啱啱先夠秤，一場早場、長者優惠都未用就已經結業，區內唯一一間戲院都要執，真係好唔方便。」

她稱，雖然在大圍、沙田市中心有其他戲院，但始終不及這間在家附近，「其他（戲院）要乘車出去，浪費不少時間，而這裏可以當做運動走過來，座位又坐得舒服。」

居住馬鞍山區十多年的黃先生今早得知結業消息，故特意前來拍照留念。他指，昨日剛觀看了《尋秦記》，今天便宣布結業，「區內唯一一間戲院都冇啦，當然覺得可惜！這裏平日人會較少，星期六、日才多一些，可能是營運問題，它之前也已經轉過一次手，所以都拍照紀念一下，有人接手也未必那麼快可以開到。」

他認為，結業後大家會轉去沙田或大圍的戲院，「那裏設備好些，加上（商場）地方大，有多些商舖可以逛，大圍才新開一年多，設施新淨。」

附近上班市民：戲院平時都好旺

在附近工作的Shanee表示，平日途徑戲院時，均看到不少人排隊購票。對於戲院突然結業，她感到很驚訝，「剛才看到告示才知道，初初還以為是裝修。好可惜！點解會咁？有時看到它幾旺，星期六、日都不少人在門口」。她亦稱，希望有其他院線能接手，「因為商場已經有很多食肆可以選擇，但附近只有這一間戲院。」

在附近讀中學的鄭同學稱，放學時會經過戲院，雖然甚少在這裏看戲，但對它結業仍感可惜，「區內只有這一間，可能日後有其他人接手，又或者地方那麼大，也可能開其他店舖，如果沒有（它），大家都會去沙田區其他戲院。」

記者、攝影：何姵妤