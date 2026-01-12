Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬鞍山新港城英皇戲院 今日起結束營業 居民：執咗以後要落沙田睇戲

更新時間：09:35 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:35 2026-01-12 HKT

英皇戲院公布，馬鞍山新港城中心戲院於2026年1月12日起結束營業，誠邀市民前往港九新界及澳門的其他英皇戲院。

院方指，所有由英皇戲院（馬鞍山新港城中心）發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用。所有原定於英皇戲院（馬鞍山新港城中心）登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+（大圍圍方）領取。

英皇戲院馬鞍山結業︱居民不解：呢間算多人都執

在院方的社交平台帖文下方，有留言指感到突然。在地區群組上，亦有網民表示驚訝，指：「琴日先睇完尋秦記，執咗要出沙田睇。」期望有其他院線接手。也有居民表示不解，留言道「依間都算多人到喎」、「都算多人睇，咁都要執」，但亦有人提到圍方與新港城戲院同屬英皇，兩者互相搶客。

英皇戲院公布，馬鞍山新港城中心戲院於2026年1月12日起結束營業。（fb群組「馬鞍山谷」／Mandy Kwan）
英皇戲院公布，馬鞍山新港城中心戲院於2026年1月12日起結束營業。（fb群組「馬鞍山谷」／Mandy Kwan）

