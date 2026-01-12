黎智英案│法官李運騰：本案涉外國元素 承認串謀勾結外國勢力的從犯證人李宇軒理應重罰

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司上月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，他們與8名認罪被告今到西九龍裁判法院進行一連4日的求情。已承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全的李宇軒，透過大律師沈仲平求情指本案控罪性質嚴重，屬於罪行重大，冀法庭考慮李宇軒協助警方調查，出庭頂證黎智英，能採取較低的十年作量刑起點。

大律師沈仲平代表被告李宇軒求情指，本案涉及的控罪性質嚴重，惟望法庭考慮李宇軒在本案的角色，本案不涉及恐嚇及煽動他人，被捕後在警誡錄影會面中全盤托出本案詳情，全力協助警方調查，及後更在黎智英的審訊中出庭作供，協助控方頂證黎智英。而李宇軒即時認罪理應獲三分之一刑期扣減，出庭頂證則理應獲一半刑期扣減，而若法庭接納李宇軒達超級金手指（ supergrass ）級別，法庭可考慮給予高達三分二的刑期扣減。

法官認為案件涉外國元素李宇軒應受重罰

法官李運騰關注，本案涉及外國元素，李宇軒串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，犯案者理應從重處罰。沈仲平則指《香港國安法》 立法時已考慮外國元素，故應統一歸類為同一處罰指引。

另一方面，資深大律師林芷瑩向法庭申請，由於陳梓華求情完畢，陳梓華欲缺席其後3日的法庭聆訊。法官杜麗冰則認為，陳梓華不能缺席接下來的聆訊。

案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭記者：劉曉曦 黃巧兒