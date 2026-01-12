黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或終身監禁 積極參與者應3至10年囚刑

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司上月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，他們與8名認罪被告今到西九龍裁判法院進行一連4日的求情。控方建議法庭根據各被告角色、背景及其涉案犯罪行為的嚴重性等量刑，強調《香港國安法》指明首要分子或者罪行重大的被告，需判監10年以上或終身監禁，積極參與者需判監3至10年。資深大律師林芷瑩代表陳梓華指，陳全面與警方合作，出庭頂證黎智英，在案中只是擔當黎智英的信使，理應至少獲減刑一半，最多判囚十年，其後補充指陳梓華可達超級金手指（supergrass）級別，法庭可考慮給予高達三分二的刑期扣減。

陳梓華與李宇軒承認串謀勾結外國勢力罪

三案共12名被告依次為陳梓華、李宇軒、黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇。三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰聽取各被告求情。

「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，二人於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與黎智英、劉祖廸等人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方由副刑事檢控專員周天行交代被告陳梓華及李宇軒的背景，陳在英國取得法學士學位，其後在香港考獲中國法碩士，並在律師事務所任職，被捕前月薪約3.3萬元；被告李宇軒則持有學士學位，被捕前任職程式設計員。兩名被告均沒有刑事定罪記錄及黑社會背景。

法官李運騰提及，各被告書面求情陳詞均沒有要求被判處短期監禁。控方直指，被告們干犯嚴重罪行，更在保釋期間犯案，建議法庭考慮被告的背景、犯罪行為及法律原則作量刑。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在書面陳詞中提及，黎涉及發佈161篇煽動文章中，有部分文章內容的煽動程度較輕，質疑量刑時是否需要作適當考量；控方則認為法庭應一拼過全面考慮161篇煽動文章，毋須單獨考慮。

求情指陳梓華只屬黎智英傳聲筒角色建議判刑少於10年

法官杜麗冰關注，被告陳梓華擔心刑滿出獄後或出國均會存在潛在風險，控方同意陳梓華出庭頂證黎智英會面對一定程度的風險，代表被告陳梓華的資深大侓師林芷瑩回應指，陳梓華出庭不單止頂證黎智英，更提及黎智英私人助理Mark Simon、「攬炒巴」劉祖廸及「重光團隊」創始人之一、美國理論天體物理學家Shirley Ho，而陳梓華出庭頂證面對沉重壓力，害怕出獄後沒有足夠保護，陳梓華及家人被起底及面對言語侮辱，陳梓華的電話號碼已被公開放上網，陳梓華家人不時收到騷擾電話。

林芷瑩續指，本案涉及重大罪行、罪行性質嚴重，《香港國安法》指明首要分子或者罪行重大的被告需判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，遂建議法庭應把量刑起點設於監禁12至15年，惟強調陳梓華是本案的從犯證人，在黎智英的審訊中出庭作供，協助控方頂證黎智英，建議法庭考慮減刑一半，最少也應獲認罪扣減三分之一，應該最多只判處陳梓華監禁10年。

林芷瑩提及，陳梓華的角色僅擔任黎智英的「傳聲筒(messenger)」，黎智英曾要求陳協助聯絡「勇武派」，陳梓華出庭作供亦提及黎智英曾招募陳游說「勇武派」與「和理非」合作。林芷瑩另稱，陳僅屬黎智英的「中間人」，不涉及本案的指揮或思想控制角色，本案亦不涉及暴力行為，按其串謀程度應獲得減刑一半或以上，強調陳梓華的量刑起點理應低於黎智英，而若法庭接納陳梓華達超級金手指（ supergrass）級別，法庭可考慮給予高達三分之二的刑期扣減。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭記者：劉曉曦 黃巧兒