消防處推新措施 助公眾掌握消防裝置運作情況 促承辦商加強管理及資訊透明度 1月8日生效

消防處於1月8日發出兩份通函，規定註冊消防裝置承辦商（承辦商）進一步加強對樓宇消防裝置及設備的管理，並透過張貼符合規格的指示等新措施，提升其運作狀況的資訊透明度，協助大廈居民及管理人員更清楚掌握消防裝置的運作狀況。

消防處消防區長（消防設施監督）馮家豪在專訪中表示：「我們希望加強註冊消防裝置承辦商（承辦商）對樓宇消防裝置及設備的管理，將消防裝置狀態以清晰標示呈現，讓相關資訊更容易被大廈居民掌握和監察。」

消防處消防區長（消防設施監督）馮家豪展示消防裝置「損壞告示」樣本。

現場標示清晰化 提升資訊可見度

消防處通函第1/2026號規定，承辦商必須在消防喉轆、手動火警鐘掣等消防裝置出現損壞時，在裝置當眼位置張貼尺寸不小於15厘米乘8厘米、以耐用物料製成的「損壞告示」，以便公眾識別，避免在緊急情況下誤用已損壞的裝置。若為隱藏式消防喉轆，則須在櫃門內外均張貼。告示應於裝置恢復正常運作後立即移除。

此外，承辦商須在消防裝置電源開關貼上標準化的封條，以防止電源被錯誤關閉，並便利管理人員在巡查時識別電源狀態，以便及時作出相應行動。

綠色封條：電源供應正常

紅色封條：電源已被截斷

封條尺寸須不小於30厘米乘8厘米，並須附上標籤，列明承辦商公司名稱、註冊編號及張貼日期。如電源需關閉超過24小時，承辦商須按現行機制通報消防處及大廈管理負責人。

註冊消防裝置承辦商必須在消防裝置出現損壞時，在裝置當眼位置張貼符合規格的「損壞告示」。

註冊消防裝置承辦商必須在消防裝置出現損壞時，在裝置當眼位置張貼符合規格的「損壞告示」。

消防處消防區長（消防設施監督）馮家豪說：「消防處期望透過張貼告示，讓居民可以清楚知道消防裝置是否在有效使用狀態，以便他們在火警發生時使用。管理人員則可以在巡查時透過封條顏色快速掌握消防系統供電狀態，有需要時按標籤資料聯絡承辦商，達致有效監管及管理。」

工程通報系統化 減少系統性風險

消防處通函第2/2026號提醒承辦商，在關閉任何消防裝置進行工程前，需按照現有規定負責事先評估是否其他相關裝置構成影響，並一併向消防處通報所有受影響範圍。

馮家豪表示，現代消防系統往往互相連動，消防處期望承辦商在關閉某一裝置施工前進行全面技術評估，做好相關通報，協助確保大廈的消防安全。

承辦商亦須於大廈主要出入口、電梯大堂等當眼位置張貼A3尺寸通告，列明工程起訖日期、消防裝置關閉原因、受影響範圍，以及承辦商及管理處24小時緊急聯絡電話。如工程延期，承辦商有責任於24小時內更新通告。馮家豪又指出，消防處希望措施可以協助居民掌握消防系統運作情況，並促進持份者間的資訊共享。

註冊消防裝置承辦商必須在消防裝置失效時，在大廈主要出入口、電梯大堂等當眼位置張貼通告。

法律後盾：明確違規後果

新措施已於1月8日生效。消防處強調，如承辦商未按規定通報，或工程出現不當延誤，消防處處長可根據《消防（裝置承辦商）規例》第10條裁定其構成「不當行為或疏忽」，並交由紀律委員會處理，最嚴重可被從註冊消防裝置承辦商紀錄冊中除名。

馮家豪說：「我們提供了清晰的操作要求，同時亦訂明違規後果，以維持業界的專業水平，保障公眾安全。」

推動更清晰、更具責任性消防安全管理

馮家豪指出：「我們希望建立由政府規管、業界履責、物管配合、市民參與的消防安全管理模式。消防處會持續透過規管、巡查及公眾教育提升樓宇消防安全，並提升社區防火意識。」