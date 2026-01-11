Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢馬拉松︱萬宜水庫9A小巴重開 部分遊人響應呼籲 賽事期間步行前往東壩

社會
更新時間：15:44 2026-01-11 HKT
發佈時間：15:44 2026-01-11 HKT

運輸署在社交平台發文，指與相關部門為西貢今早（11日）舉行的馬拉松，預早部署臨時封路安排，其間往萬宜水庫東壩的專線小巴暫停服務。署方稱，不少遊人都響應呼籲，妥善計劃行程 ，部分步行前往東壩，又表示北潭涌公共運輸交匯處至今運作正常。

運輸署指，西貢萬宜路下午1時過後重開，小巴營辦商隨即恢復來往北潭涌及萬宜水庫東壩的服務，並會按實際情況加密班次，應對乘客需求。此外，專營巴士營辦商今早加派車輛，方便完成賽事的選手離開北潭涌，前往西貢、鑽石山、沙田、大埔及荃灣等。

署方表示，團隊感謝各公共運輸服務營辦商及前線人員群策群力，做好交通配套，便利市民。

相關新聞：遊東壩注意︱往萬宜水庫9A小巴1.11上午暫停服務 的士同禁入 遊人須步行逾2小時前往

