科大醫學院｜霍泰輝：課程重科技 減不實用內容 有信心畢業生本地執業

香港科技大學獲得籌備新醫學院工作組推薦，籌辦第三間醫學院。醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝今（10日）在電視節目表示，科大開辦醫學院將為香港醫療帶來新景象。課程會注重醫工結合與擁抱科技，即使作為第二學位，4至5年時間已足夠培訓。

科技是科大醫學生必修科

霍泰輝表示，科技是科大醫學生的必修科，希望課程首年學生對科技有所認識，讓他們先了解科技與科研，以利將來應用知識並轉化為產業。他指出，目前臨床與基礎學科存在脫節，許多所學內容在臨床實踐中未必實用或必要，認為可考慮減少這部分內容。

選址需符合具足夠教學材料等條件

霍泰輝透露，已有數十位海內外學者有意加盟，學院亦與港大及中大醫學院達成合作共識，商討共享教學、科研及臨床資源，並承諾不會從兩校「挖角」。

對於教學醫院選址會否考慮啟德醫院，霍泰輝回應指，團隊正與政府緊密磋商，目前尚未最終確定，但已接近達成共識，適時會作公布。他表示，選址需符合多項條件，包括具足夠教學材料，確保學生有充足的學習資源；擁有完善的設施；地理位置不宜距離大學太遠，以免造成不便。

對畢業生留港工作不設限

至於畢業生留港工作安排，霍泰輝表示不會設限。他指出，學生所學是針對香港及相關疾病，實習亦在香港醫院進行、接觸本地病人，畢業生亦會成為香港註冊醫生，因此有信心他們會留港執業。他反問，若學生畢業後立志成為科學家，難道也要加以限制，強調這樣並不可行。

關於學費，霍泰輝指，本地生收費將與教資會資助的其他科目看齊，而非本地生的學費則會較高，定價會參考其他大學的收費水平及獎學金安排等因素釐定。