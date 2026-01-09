寶血會嘉靈學校及聖文德天主教小學共39小學生食物中毒 曾進食帆船美膳提供午餐

衞生署衞生防護中心今日（9日）正調查兩宗有流行病學關連的懷疑食物中毒個案群組，兩間小學共39名小學生進食由帆船美膳制作有限公司向學校提供的午膳後不適。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案28名學生就讀於寶血會嘉靈學校

首宗個案群組涉及12男16女，全部就讀於深水埗寶血會嘉靈學校，年齡介乎6至11歲。調查發現，受影響學生於1月6日在學校進食上述學校午膳供應商提供包含有魚、雞扒、醬汁、配菜及米飯的午膳，約3至31小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。

首宗個案28名小學生就讀於深水埗寶血會嘉靈學校。資料圖片

另一宗個案群組涉及8男3女，全部就讀於鑽石山聖文德天主教小學。網圖

衞生署衞生防護中心跟進調查首宗個案群組，追溯該學校午膳供應商供應鏈時，發現另一宗個案群組，涉及8男3女，全部就讀於鑽石山聖文德天主教小學，年齡介乎10至12歲。調查發現，受影響學生昨日（1月8日）在學校進食由同一午膳供應商提供包含有雞、司華力腸、醬汁及螺絲粉的午膳，約5至15小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。全部受影響學生無須入院，現時情況穩定。

衞生防護中心及食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事午膳供應商的食物製造廠及到首宗學校的廚房巡查，檢視食物儲存、食物烹調流程和環境衞生。調查顯示有部分食物（肉類、醬汁）會在食物製造廠製作，另有部分食物（米飯、配菜）則在學校廚房製作，懷疑部分食物過早製作。食物安全中心已指示有關處所暫停運作以進行徹底清潔消毒工作，改善有關食物烹調流程和衞生，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。



衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。