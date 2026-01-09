鄧炳強會見新加坡駐港總領事及香港印度協會代表團 促進國際交流與種族共融

保安局局長鄧炳強今日（9日）在社文平台發帖，指下午先後會見新加坡駐港總領事及香港印度協會代表團。鄧炳強與新加坡總領事探討了港星兩地在打擊詐騙及毒品犯罪方面的合作，並期望未來在安全領域能有更深入的交流。隨後，他與香港印度協會代表團討論了印度族裔在港的共融生活，並探討了改善兩地入境便利措施的可行性。

保安局局長鄧炳強（右）。鄧炳強FB圖片

保安局局長鄧炳強（中）。鄧炳強FB圖片

鄧炳強表示，為促進國際交流及種族共融，他與團隊定期會見各地領事及不同族裔的本地代表團，商討推動國際合作、防罪滅罪及便民利商的政策。

他今日與新加坡駐港總領事會面。指出香港與新加坡兩地人民交流緊密，雙方在打擊詐騙及毒品犯罪方面一直有深厚合作，期望未來在安全領域能有更進一步的交流。

隨後，鄧炳強亦與香港印度協會代表團會面，雙方談及印度族裔朋友在香港的共融生活，並探討進一步改善兩地入境便利措施的可行性。鄧炳強強調，每一次交流會面，除加強彼此合作，亦讓各方了解到，香港的安全及便利措施不單止保障本地市民，更保護在港外籍人士，便利商貿往來，深化國際友誼。