41歲菲傭虐待僱主11個月大嬰兒 稱不堪工作壓力犯案 認虐兒罪判囚5個月

41歲菲傭拍打僱主11個月大嬰兒的背部，又拉扯嬰兒的身體和頸部等，今於東區裁判法院承認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。辯方求情指，被告不堪工作壓力而犯案，對嬰兒及其家人感到抱歉，而事件亦沒有對嬰兒造成嚴重或永久傷害。主任裁判官張志偉判刑指案情嚴重，被告違反誠信，而嬰兒當時僅年約1歲及非常脆弱，終判囚5個月。

嬰兒嘔吐表現不尋常揭虐兒事件

被告以A.J.B.作代號，承認於2025年11月11日在跑馬地連道1號嘉蘭閣某單位，身為超過16歲而對11個月的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X。

案情指，被告於去年8月入職，案發當日嬰兒的祖母發現他有嘔吐及不尋常的頭部活動，嬰兒的母親遂翻看家中閉路電視，發現被告曾拉扯嬰兒的上身和頸部，及拍打其背部，並曾把他推倒及使其頭部撞到嬰兒床墊，母親於是報警。

官指被告違反誠信不只一次傷害嬰兒

被告過去沒有案底，辯方求情指她首次來港工作，因不堪工作壓力及不適應工作環境而犯案，對嬰兒及其家人感到抱歉，幸好事件亦沒有對嬰兒造成嚴重或永久傷害。

張官判刑指，被告受到僱主的信任去照顧嬰兒，她犯案屬違反誠信，而嬰兒當時僅年約1歲，身體非常脆弱，被告卻拉扯其身體及推他，令他不止一次受到撞擊，案情嚴重，惟被告認罪，終判囚5個月。

案件編號：ESCC2946/2025

法庭記者：王仁昌