涉教唆他人虛報學歷及工作經驗申高才通 3男續准保釋至5月再訊

3男涉嫌於前年教唆他人虛報大學學歷，以及擁有至少3年工作經驗，以申請「高才通」。3人同被控為取得入境證而教唆作出虛假陳述罪，今於沙田裁判法院再提堂。控方申請押後作進一步調查，涉及其他控罪和跨境財務，獲署理主任裁判官鄭紀航批准，案件押後至5月8日再訊，3名被告繼續保釋，其中1人獲准短暫離港。

3名被告依次為41歲王亮、49歲⾺紹雲及56歲楊冠永，他們被控一項為取得入境證而教唆、慫使或促致作出虛假陳述罪。

控罪指，3人於2024年3月29日或該日前後，在香港，教唆、慫使或促致潘哲為取得入境證，即一張根據高端人才通行證計劃的入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即申請時潘聲稱曾獲高才通計劃下的合資格大學頒授學士學位，並在緊接申請前5年內，累積至少3年工作經驗。

被告楊冠永。劉駿軒攝

其中一被告獲准短暫離港

控方申請押後4個月，期間將作進一步調查，當中涉及其他控罪，以及跨境財務，其後再索律政司意見。辯方則指，再押後會使案件橫跨逾1年，希望是最後一次。辯方又為首被告王亮申請更改保釋條件，獲鄭官批准，王亮獲准在1月至3月期間離港。

王續獲准以2萬元等條件保釋，他另須自簽擔保35萬元和人事擔保15萬元；馬及楊各以2萬元等條件保釋。3人均不得離開香港，只有王能在指定時間內短暫離港。

案件編號：STCC1401/2025

法庭記者：雷璟怡