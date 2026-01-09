每日雜誌‧人物誌｜錦上路跳蚤市場謝幕在即 紙藝能手灑脫言休尋傳人

錦上路跳蚤市場開業17年，將於本月底迎來終章，陳先生的紙藝店也逃不過結業命運。店內展出逾百件紙雕，鸚鵡栩栩如生，金龍活靈活現，皆由小紙角堆疊而成。儘管紙雕是冷門手工藝，小店自開業已有人賞識，他曾與設計公司合作，以紙製桌子和燈罩賣埠。如今光景不再，他仍盼能找到知音人承繼手藝，在退休前傾囊相授。餘下7個營業天，陳先生沒有不捨，心態已由眷戀轉為灑脫，決定把全數紙雕送出，期盼市集的回憶能長留眾人心中。

周日下午，錦上路跳蚤市場熙來攘往。

店外展出多隻栩栩如生的紙鸚鵡，是陳先生的得意之作。

周日下午豔陽高照，錦上路跳蚤市場熙來攘往，有人在二手店尋寶，有人蹲坐在舊式彈珠機前消遣，有人吃茶粿、砵仔糕，也有團體舉辦領養狗隻活動。

在最側面的排檔，有一間屹立9年的紙藝店，放滿店主陳先生的作品。紙雕由無數小紙角堆疊而成，不論是1980年代的日本動畫《忍者小靈精》，抑或近年風靡全球的「吉伊卡哇」（Chiikawa）和影集《魷魚遊戲》的角色，皆透過其巧手製作出來。

曾與設計公司合製家具

陳先生翻開作品集，滔滔不絕細說其製作故事。他回憶指，自己曾從事多個行業，年僅24歲便創業成為老闆，但人生有順逆，首門生意熬不過十載便告終。在失業低潮，朋友買來一本日本紙藝書，為他掀開了人生新篇章，「他說自己沒有空、做不來，我便拿來一試，怎料一下子便學成了。」

從最初跟書摺紙，到按實物或相片自製紙雕，陳先生以紙藝起家，「那些年紙張是最便宜的，幾千元便支撐一檔生意。」後來陸續有客人找他訂造作品，除了立體公仔，他曾用紙幣摺成「金錢魚」；韓國明星Rain的粉絲亦曾託他製作一條立體金龍，越洋贈予偶像，活靈活現。

單憑小紙角不足以走天涯，難度在於製作不規則的模型。他指，創作時要不斷思考、多玩花樣，部分紙雕既是擺設，亦是置物盒，可以打開暗蓋收藏，「好玩之處莫過於此。」他亦曾與設計公司合作，以紙製成桌子和燈罩賣埠，更曾花大半個月時間、用10萬張紙，製作出約140平方呎的巨型藝術牆，「很多人一同摺紙而成，背後有無數看不見的工夫。」

紙雕雖冷門，但自有知貨者賞識，陳先生指，歷年也有零星客人回頭光顧，推動他不斷創作。除了成品，他亦有打稿構圖，出售材料包。為了方便教學，他編製詳細的製作流程圖，更拍攝短片上傳至網店供客人參考。貨架上的紙雕款式林林總總，細看之下，材料包寫有不少鼓勵字句，其中一句「不是缺乏時間，而是缺乏努力」最深得他心，「大家常說沒有時間，其實慢慢做就會做到。」

紙藝材料包印有「不是缺乏時間，而是缺乏努力」等勉勵字句。

製一比一鸚鵡紙雕吸引同好

店外木架上，一排栩栩如生的紙鸚鵡列陣。陳先生也是愛鳥之人，曾飼養葵花鳳頭鸚鵡多年，現時家中亦有一隻「小太陽」鸚鵡，「牠們懂得說幾句，早上總要索吻，十分得人歡心。」他指，起初只為挑戰自己手藝，製作一比一的金剛鸚鵡，展示作品同時吸引客人；後來越做越多，不時有雀友帶同寵物鳥前來合照、交流飼養心得。

不時有人帶同寵物鳥前來合照，與陳先生交流飼養心得。

然而，歡樂休閒的時光終有盡時，開業17年的跳蚤市場因應未來北環綫發展，將於本月底迎來終章。陳先生憶起，當年只是恰巧到雞公嶺行山途經此地，發現市場僅在周末和假期開門營業，適合退休人士歇腳，便落戶試試，「轉眼9年，從沒想過做這麼久。」

近兩年左鄰右舍陸續遷走，市場內只餘下一半排檔留守。陳先生指，自己一直抱持希望，盼留到最後一刻，見證市場落幕，「能做一天便多一天。」他曾尋求機構接收全盤手藝，無奈未獲回音，讓他感歎手工藝或已不合時宜，「以前做手作也可賺錢，現在科技日新月異，很多東西會被淘汰。」

兩年來已有近半排檔遷走。

他坦言，若本月內找到人承繼，會傾囊相授，否則會把所有圖稿封存電腦內不再外傳，「不想浪費過去十多年的心血。」

年屆68歲的陳先生指，進駐跳蚤市場前已言休，結果未有退下火線，近期心態已從眷戀轉為灑脫。店舖在高峰期曾擺滿近500件紙雕，如今能賣則賣、可送則送，「已經送出了大半公仔，沒有不捨。」他悄悄的走，不帶走一片雲彩，「有捨才有得，退休便是要放下。」

市場餘下7個營業天，陳先生指，近日很多市民聞風而至，為市場帶來最後的春天。他期盼，這份回憶能夠長留在眾人心中。

陳先生盼能找到知音人承繼手藝，定必傾囊相授。

店內曾有近500件紙雕，現時逾半已贈有緣人。

自家製醃菜小店 歎街坊熟客聚腳點「此情不再」

一間賣醃菜的小店外，人流絡繹不絕，店主霞姐忙着分裝醃菜、售賣冰菠蘿，亦把握機會跟老顧客道別。

「先試吃，喜歡才買！」霞姐向記者遞上幾塊醃蘿蔔，酸爽而不嗆喉，灑上芝麻後味道更佳。她憶述，市場開業不久便進駐，起初只為消磨時間，一邊賣物，一邊與鄰舖店主聊天；嘴饞時品嘗自家醃菜，香味傳透巷弄，結果成為鎮店之寶。她指，小時候已愛吃父親手製的醃菜，「爸爸以『滾刀』切蘿蔔，不加糖精及醋精。」長大後，霞姐沿用該做法製作，因應時節轉用不同菜蔬，醃漬青瓜、木瓜、沙葛、芥菜和合掌瓜等，成功俘虜一眾客人的味蕾。

霞姐製作的醃菜酸爽而不嗆喉，香味傳透巷弄。

醃菜俘虜一眾客人的味蕾。

醃菜背後，盡是霞姐的時間與用心。她指，醃菜的體積會隨時間收縮，一瓶蘿蔔需耗用5斤原材料，每逢周一便採購大量蔬菜，人手切割後花數日醃製，待周末拉手推車到市場擺攤，每周如是，經已十七載。

周日不斷有熟客前來，有人從小吃到大，有人數不清光顧了多少年，紛紛詢問霞姐下一個「落腳點」。面對提問，霞姐內心沒有答案，直言多年來小本經營，不懂電子支付，遑論開網店繼續經營。她坦言不捨，難過失去與店主和街坊的聚腳點，「此情不再」。

眼見霞姐總是把醃菜堆成「小山丘」，生怕客人吃虧；那盛滿盤子的蘿蔔，早已填滿無數客人的心。

記者：仇凱瑭