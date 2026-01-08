公院收費改革｜實施首周急症室日均求診人次4592 跌12% 緊急病人平均等候時間縮短3分鐘

醫院管理局發言人今日（8日）表示，公營醫療收費改革實施一星期以來，公立醫院急症室運作暢順，整體求診人次有所減少。急症室做到集中資源救急扶危，所有危殆和危急病人均可得到及時的治療，病人的救治效率得以提升。過去一星期（1月1日至7日）共有32 147名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，其中1 807人的分流類別為危殆及危急、14 077人為緊急，餘下16 263人為次緊急及非緊急。

急症室日均求診人次4592 較去年的5210減約12%

該段時期，急症室的平均求診人次為每日4 592人，平均每日有258名危殆及危急病人（5.6%）、2 011名緊急病人（43.8%）、2 323名次緊急及非緊急病人（50.6%）。相比去年全年，醫管局轄下急症室的平均求診人次為每日5 210人，平均每日有228名危殆及危急病人（4.4%）、2 156名緊急病人（41.4%）、2 826名次緊急及非緊急病人（54.2%）。

資料圖片

緊急病人平均等候時間由22分鐘縮短至19分鐘

醫管局發言人說，在過去一星期，從急症室的就診人數及各分流類別病人的比例可以觀察到，公營醫療收費收革對急症室服務已產生初步成效。不但次緊急及非緊急病人的數量及所佔百分比有所減少，所有危殆病人在送抵危症室後，均可以即時由醫護人員搶救治療；絕大部分危急病人，亦可於抵達急症室的15分鐘內獲得治療。至於緊急病人在30分鐘內接受治療的比率，亦由去年的82.7%增加至88.8%，緊急病人的平均等候時間亦由22分鐘縮短至19分鐘。

醫管局在公營醫療收費改革實施後，將急症室退款機制恆常化，亦有助非緊急病人在分流後選擇轉往其他醫療機構就診。今年1月1日至7日，共有257名急症室病人申請退款，而去年同一時段，則有691名急症室病人申請退款。發言人重申，急症室的定位在於服務危殆、危急及緊急病人，病情較輕或患上偶發性疾病，例如普通傷風感冒，相關人士應該盡量前往家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診就診，讓急症室可以集中資源治療有緊急醫療需要的病人。

現時所有急症室的運作都暢順。由於部分急症室在個別時段需要處理大量需要搶救的病人，所以有少數次緊急或非緊急病人需要等候較長時間，但大部分次緊急或非緊急病人均可以在數小時內完成治療出院。至於經急症室治療後需要入院的病人，全部可以在四小時內獲安排入院留醫，沒有病人需要長時間滯留在急症室等候入院。



