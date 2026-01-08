高德網約車黑工｜內地男認違逗留條件取酬載客還押候懲 求情稱曾任解放軍退役後失業

內地漢去年以他人身分登記高德應用程式帳戶，在香港駕駛私家車非法接載乘客取得報酬，遭警方在打擊犯罪行動中揭發。經調查後發現曾有逾600次車程，犯罪得益疑高達7萬多元。涉案男司機今早在粉嶺裁判法院承認違反逗留條件等19罪，求情指曾任解放軍，退役後失業，為養家才犯下本案。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至1月26日判刑，待取被告背景報告及經濟狀況報告，期間被告還押候懲。

39歲被告曾钰霖，報稱無業，被控17項違反逗留條件、駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途、及沒有第三者保險而使用汽車共19項罪。

控罪指，他於2025年6月20日至8月21日，分別17度違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但未獲入境事務處處長准許⽽在該處接受僱傭⼯作；另在同年8月21日駕駛私家⾞以作出租或取酬載客⽤，及在道路上使⽤該私家⾞，⽽當時就對該⾞輛的使⽤沒有備有⼀份有效的和符合汽⾞保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

辯方求情指，被告在內地出生，曾任解放軍，退役前為陸軍班長，退役後在商場任職經理，惟2024年突然失業，被告為了維持家計才犯下本案，賺取的金錢全部用於養家。辯方補充，被告與妻子婚後誕下兩名年幼子女，妻子為家庭主婦，被告更要負責供養年老且患病的雙親，屬家庭的經濟支柱。被告自本案發生後，近4至5個月未能返回內地與家人團聚，望法庭念被告初犯、被捕後向警方和盤托出而輕判。

署理主任裁判官香淑嫻關注，被告涉案的犯罪得益高達7萬多元。辯方回應，被告購買肇事私家車亦支付了不少費用。香官質疑「買咗架車嚟犯法？」，辯方透露被告「仲未供完架車」，「好大機會得嗰吉」，並指被告案發後已想出售車輛，不會重犯。香官將案件押後至1月26日判刑，待取被告背景報告及經濟狀況報告，期間被告還押候懲。

案情指，被告在去年6月20日以內地旅客身分來港，根據條例被告在香港逗留期間不得參與任何業務。在8月21日，警方進行打擊⾞輛非法取酬載客的行動，約上午11時許，臥底警員以高德應用程式電召網約車，預約由元朗前往上水的行程，並透過支付寶支付184元車資。被告隨後以「黃師傅」的身分確認訂單，並到元朗接載警員，警員上車後，被告向警員確認訂單手機尾數，及後展開車程。

行車約50分鐘後，警員在上水截停被告進行調查，惟被告僅能提供有效駕駛執照及護照。被告及後被揭以遊客身分來港，為涉案Tesla私家車的持有人，惟私家車並非合法登記用作載客用途，被告亦沒有購買相關汽車載客的第三者保險。

被告在警誡下表示，「我都係諗住搵多啲錢養家，先開車接客」，高德平台帳戶是用姓黃的舊同學名稱登記。經調查後發現，高德服務供應商宇宙平台帳戶紀錄顯示，過往曾有逾600次車程，涉款金額高達7萬多元。被告另在錄影會面下承認，舊同學不知其身分被使用作登記高德帳戶，被告自己下主意來港做司機接打車工作。

案件編號：FLCC1794/2025

法庭記者：黃巧兒