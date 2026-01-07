宏福苑大火｜頌雅路西熟地成重建選址之一 原屬單幢46層高公屋/綠置居用地 伙數較原址少近三成半

大埔宏福苑大火發生至今已逾一個月，據報政府已擬備長遠安置方案，涵蓋多個選項，料最快於新一屆立法會首次會議交代。大埔區議會昨日（7日）開會，不少區議員促請政府盡快提供具備多元選擇的安置方案，包括原區覓地重置宏福苑，其中頌雅路西、毗鄰富亨邨山邊的一幅公營房屋「熟地」，成可考慮選址之一。

熟地屬插針樓 規模遜宏福苑近700伙

該幅公營房屋「熟地」位於新界大埔新市鎮北部頌雅路西，附近毗鄰富亨邨、頌雅苑、富蝶邨，周圍配套完善，鄰近有富亨商場，設有酒樓、餐廳、銀行、街市等，亦有康文署體育館及康樂設施，邨內亦有香港紅卍字會大埔卍慈中學和聖公會阮鄭夢芹銀禧小學。距離設有急症全科的雅麗氏何妙齡那打素醫院不到10分鐘路程。

根據城規會網站，頌雅路西用地面積約1.75公頃，最高總地積比為6倍。翻查2025/26年度公營房屋預測建屋量，頌雅路西預計興建房委會公屋或綠置居，發展1幢含46層住宅樓層及1層隔火層的大樓，並並建於1個3層高的基座平台之上，附設零售、福利和停車場設施，總樓面面積約63萬平方呎，日後提供約1262伙公營房屋，平均單位面積約441平方呎，2029/30年度完工。不過，與受五級大火影響的宏福苑對比，該用地規模仍有一定差距。宏福苑共建有八座樓宇，涉1,984伙，全苑面積約為0.93公頃。加上該熟地臨近山邊，屬「住宅甲類9」地帶，即「插針樓」，料無獨立設施配套，需與附近富亨邨、頌雅苑共用設施。

頌雅路西熟地靠巴士、小巴接駁 便利性未及宏福苑

交通方面，頌雅路西「熟地」尚算便利，雖並非鄰近地鐵站，但有巴士及小巴直達鄰近港鐵太和站及大埔墟站，前往太和站的包括巴士71K、72K、73B，小巴502、20A等；前往大埔墟站的巴士包括71A、小巴20A、20C、20E、20R等，需時10至15分鐘，如步行前往，則分別需時20及30分鐘。前往一馬路（汀角路）之隔的大埔中心，步行亦只需時8至10分鐘。

宏福苑則主要依靠巴士服務，有多條巴士路線途經，如72、73X、75X等，可往返荃灣、九龍城、長沙灣等地，並設26來往區內。港鐵亦設K18接駁巴士連接大埔墟站，如步行前往僅需時10分鐘。

記者：李健威

攝影：葉偉豪