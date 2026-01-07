Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

搖機伸手用遮「撩」保安員攜8歲子夾公仔出茅招 認盜竊罪稱犯案因「愛子心切」 罰款$4000

社會
更新時間：13:40 2026-01-07 HKT
發佈時間：13:40 2026-01-07 HKT

37歲男保安去年帶同患有讀寫障礙的8歲兒子「夾公仔」，嘗試用雨傘把毛公仔勾出，及搖晃「夾公仔」機身以取出毛公仔。涉案男保安今於觀塘裁判法院承認盜竊等罪，辯方求情指案發時被告有投幣，其後因為毛公仔卡在洞口，被告一時「愛子心切」才犯案。署理主任裁判官鍾明新考慮到被告認罪，犯案與其過往良好品格不符，終判罰款4,000元。

閉路電視下見茅招

操普通話的被告高志偉，今承認1項企圖盜竊及1項盜竊罪。案情指，將軍澳富寧花園某「夾公仔」店的負責人在2025年7月檢查閉路電視時，發現被告帶同其兒子在6月29日曾到店內夾公仔，期間被告把雨傘交給兒子，用來嘗試勾出毛公仔；另一「夾公仔」機的負責人則於同年8月18日發現機內少了一個價值150元的Chiikawa公仔，他翻看閉路電視後，發現前一晚被告曾猛力搖晃機身，及後其兒子伸手進機內取出公仔。警方接報後拘捕被告，他在警誡下承認犯案。

求情稱犯案因不想小朋友失望

辯方求情指，被告過去無案底，他和妻子育有一子一女，其中兒子年僅8歲及患有讀寫障礙。辯方同意被告攜同兒子犯案，增加了案件嚴重性，但被告當時有投幣，只因毛公仔卡在洞口，他一時「愛子心切」、「唔希望小朋友失望」才犯案。辯方指被告仍有家庭須照顧，懇求法庭輕判。

鍾官考慮到整體案情、被告認罪及辯方求情陳詞，接納案件與其過往良好品格不符，終判處被告罰款4,000元。

案件編號：KTCC1799/2025
法庭記者：王仁昌

