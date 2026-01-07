Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日籍IT男認國泰航班上偷拍女子敏感部位 稱影風景「咁啱影到」 判監4星期兼罰款1萬

社會
更新時間：12:02 2026-01-07 HKT
發佈時間：12:02 2026-01-07 HKT

46日籍漢去年11月前往印度公幹，在大阪來港的國泰航班上以手機偷拍女子私密部位。他今早在西九龍裁判法院承認相關控罪，求情指「被告原本影風景，咁啱影到敏感部位」。主任裁判官蘇文隆判刑時指，有相當案例要判以星期計的監禁，終判處他罰款1萬元及4星期監禁。

被告大西龍（ONISHI RYU），報稱IT經理，在日語翻譯協助下承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪。他被控於2025年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機（即由日本大阪飛至香港的國泰航空航班）上，拍攝X個人私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，並且是為了性目的或不誠實地作出上述行為，亦不理會上述行為是否獲得X同意。

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，原本乘搭航班前往印度公幹，期間在航班上平視地攝影風景，惟「咁啱影到敏感部位」，形容被告為機會主義，被告沒有使用特殊方式及手法拍攝。辯方補充，被告與妻子育有兩名孩子，並需要照顧年過70歲的雙親，經濟負擔較大，望法庭輕判。

案件編號：WKCC5396/2025
法庭記者：黃巧兒

