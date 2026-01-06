「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮3.26首度落戶香港 彰顯國際美食之都地位

香港早前成為全球首個於同一年度榮獲「世界最佳酒吧」與「世界最佳酒店」的城市。旅發局今（6日）宣布，香港將於3月25日首度主辦「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，彰顯香港作為全球其中一個最令人興奮的美食之都的地位，兼具全球影響力、東西文化薈萃以及悠久的創新文化。該項盛事將匯聚亞洲頂尖大廚、餐廳經營者及業界領袖，共同慶賀區內最卓越的餐飲人才。

頒獎禮彰顯旅發局與「50最佳」的深化合作

旅發局總幹事劉鎮漢表示，十分高興「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮於3月首度在港舉行，頒獎禮彰顯旅發局與「50最佳」的深化合作。而香港向來是全球最令人嚮往的美食熱點，匯聚世界各地餐飲文化、創意和傑出人才，為饕客帶來多元而精彩的美食體驗。在2025年，香港更創下歷史，分別由Bar Leone及香港瑰麗酒店奪得「世界最佳酒吧」及「世界最佳酒店」殊榮，成為首個於同年摘下兩項「50最佳」全球榜首榮譽的城市，充分印證香港在國際餐飲及酒店業的領先地位。他期待於3月迎接來自亞洲各地的頂尖廚師、餐飲業代表及品味領袖齊聚香港，共同慶賀區內餐飲業的卓越成就。

香港將於3月25日首度主辦「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。旅發局提供

香港瑰麗酒店榮膺「世界最佳酒店」。相片來源：「50最佳」

香港瑰麗酒店榮膺「世界最佳酒店」，Bar Leone勇奪2025年度「世界最佳酒吧」桂冠，為香港寫下歷史性雙冠紀錄。相片來源：「50最佳」

香港美食、餐飲與酒店成就獲多項國際獎項認可

旅發局表示，香港的兩項全球第一殊榮，包括2025「世界最佳酒吧」Bar Leone 及 2025「世界最佳酒店」香港瑰麗酒店，為這座城市輝煌的一年錦上添花，反映了香港卓越的人才實力以及不斷突破品味、技藝與款待體驗的無比決心。

香港在美食、餐飲與酒店領域所取得的卓越成就獲得多項國際獎項認可，包括「50 最佳」。不論是精緻高級餐飲與創新嚐味菜單，還是廣受歡迎的茶餐廳、手工雞尾酒吧，以及重新定義旅客體驗的豪華酒店，香港到處滿載既深厚又多樣的選擇。

繼大班樓和永於「亞洲50最佳餐廳」2025分別榮獲第2及第3名，香港進一步鞏固其區域美食重鎮的地位。隨著2026年頒獎禮即將於3月舉行，香港正準備舉辦為期一周的慶祝活動、合作企劃及業界聚會，以突顯這座城市作為美食樞紐的角色。今屆獎項在表彰亞洲頂級餐廳的同時，亦會聚焦香港對區內餐飲發展的貢獻。

Bar Leone 創辦人 Lorenzo Antinori 認為，香港獲得的肯定正體現了這座城市的創意動力。他形容獲選為「世界最佳酒吧」是莫大的榮譽，能見證香港在全球舞台上發光發亮，意義非凡。香港的創意能量、多元文化與國際視野，持續啟發團隊匠心調製並重新構思雞尾酒。香港瑰麗酒店及 K11 寓館董事總經理孟曉和指出，瑰麗酒店獲獎亦反映了這座城市的獨特優勢，直言獲選為「世界最佳酒店」是無上的榮譽，彰顯香港的堅毅精神。