昂坪360喜迎馬年 特別優惠一張門票暢遊兩次 麥玲玲親臨昂坪送開運小掛飾加倍祝福

社會
更新時間：17:57 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:57 2026-01-06 HKT

「昂坪360．駿馬躍動迎新春」將從1月24日至3月8日在昂坪市集各處帶來祝福滿滿的萌爆駿馬「打卡位」，包括在圓形廣場聚集祝福的駿馬大型裝置，以及駿馬祝福幸運輪盤。著名堪輿學家麥玲玲師傅今年特意參與新春裝置設計，並將在年初五（2月21日）吉時在昂坪市集現身，送上新春祝福兼大派開運小掛飾及朱古力金幣，機會難得。

昂坪360推「雙重暢遊」優惠

昂坪360亦為賓客特別準備「雙重暢遊」優惠。在優惠期內，賓客可以一張來回纜車（標準車廂）門票的價錢，在3月底前乘搭兩次來回纜車（標準車廂），以更優惠的價格，與親友登高參與不同新春節慶活動，更可獲贈開運小掛飾或馬年吊飾，於東涌纜車站現場親身換領，先到先得，送完即止。

大型新春裝置「金駿報喜迎新春」位於昂坪市集圓形廣場，裝置上的五匹駿馬分別穿上賀年唐裝、戴上粉紅色花朵、染成紅色鬃毛，以及披上「福」字馬鞍，以可愛新春造型出現，象徵「五福臨門」，寓意吉祥、富貴、健康、長壽和快樂。

昂坪市集設新春祝福「打卡位」

另外，昂坪市集放置兩個新春祝福「打卡位」，位於市集牌坊旁的「馬到功成幸運輪」以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富，賓客還可以轉動中間的幸運輪盤，轉出財運、事業、愛情多重好運，讓祝福疊加。

而在菩提樹旁的「金禧福袋賀新歲」，賓客可踏進巨型福袋中，與堆滿的金元寶以及可愛駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。

著名堪輿學家麥玲玲將在年初五（2月21日）早上11時45分蒞臨昂坪市集，在昂坪市集涼亭前，向賓客派發開運小掛飾及朱古力金幣，同時送上新春祝福，祝願市民過一個好年。麥玲玲表示，昂坪市集的新春氣氛特別好、人氣旺，而且位處高地，鄰近大佛，能夠為自己提升正能量，約定大家屆時在昂坪市集見面。

昂坪360邀請專業醒獅團隊及財神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12時半及下午3時半，在昂坪市集涼亭前進行醒獅表演，以及財神向賓客派發「金元寶」，與賓客一同慶祝新春，並為昂坪市集加添節慶色彩。年初五（2月21日）首場醒獅及財神表演，將於提前於上午11時45分舉行。

