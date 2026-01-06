16歲少女疑遭母親五旬情夫強姦 事後床上遺安全套包裝揭發事件

57歲街市管理員涉於2023年在上水某公屋單位內強姦女友的16歲女兒，被控一項強姦罪。他不認罪，今於高等法院受審。控方開案陳詞指，女事主父親長期臥病在床，其母親自2017年與男被告發展親密關係，在事主父親離世後約一個月，被告搬入單位長住，及在某天強姦了女事主；事後女事主母親在床上發現安全套包裝，在她詢問下，女事主透露遭強姦一事。案件今午續審。

被告早於事主父親在世時已上門過夜

男被告C.Z.G.今在普通話傳譯協助下應訊，他被控於2023年5月8日在上水祥龍圍邨某單位強姦X。

控方開案陳詞指，女事主X案發時與母親Y、胞姐及父親自住於涉案單位，而X的父親患腎衰竭及須長期臥床，X的父親獨自睡在一個臥室，其餘3人則同睡另一間房。Y自2017年開始與被告有親密關係，被告有時會到涉案單位留宿，並與Y等3人同睡一房。X的父親在2023年3月離世，被告同年4月起長期居於涉案單位。

控方指被告強姦後床上遺安全套包裝揭事件

開案陳詞續指，案發當日早上，X、其胞姐和被告都在單位內，姐姐其後外出，而X則於睡房內使用手機。未幾，被告進入睡房及關門，他從後撫摸X的身體及私處，及後又把X放倒床上，脫去X的褲子和強姦了X。過程中，X曾嘗試推開被告不果，期間被告一度停下接聽Y來電，之後繼續犯案。

X事後並未立即把事件告訴他人，並曾與被告外出買食物。及至同日晚上，Y在床上枕頭附近位置發現安全套的包裝，質問被告。由於Y不相信被告的解釋，Y翌日再詢問兩名女兒，X才說出自己被強姦一事。

案件編號：HCCC268/2024

法庭記者：王仁昌