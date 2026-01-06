認收內地客户逾1.3萬元人民幣助開戶 銀行主任與內地中介女友各囚半年

30歲滙豐銀行時任高級銀行業務主任與內地中介女友承認串謀向逾120位內地客戶，收取共逾1.3萬元人民幣服務費，以協助客戶在香港開立銀行戶口。2人今於觀塘裁判法院承認一項串謀使代理人接受利益罪，各被判囚6個月；業務主任另須將逾1.3萬元人民幣犯罪得益歸還予滙豐銀行。署理主任裁判官鍾明新判刑時引用案例，指必須判處阻嚇性刑罰，剷除貪污及腐敗，建設廉潔社會。

坦白認罪是最大求情理由

兩被告分別為30歲滙豐銀行時任高級銀行業務主任陳晉熙，以及29歲深圳玲科董事兼股東張玲，同被控一項串謀使代理人接受利益罪；陳另面對一項向代理人提供利益罪。控方表示，接受被告陳晉熙一方提出的認罪協商，陳承認串謀接受利益罪，提供利益罪則申請法庭存檔，獲鍾官批准。

鍾官指，兩名被告坦白認罪是最大的求情理由，惟考慮到犯案動機、情節、求情等，而案例提及背景並不構成特殊減刑因素，最終判處2人入獄6個月。鍾官另頒下復還令，要求陳歸還案中所得的逾1.3萬元人民幣予受害銀行。

串謀使代理人接受利益罪指，兩名被告於2024年3月22日至2025年1月21日期間，串謀其他人士使作為代理人的陳晉熙，從張玲就每項開立銀行帳戶申請接受利益，作為陳協助張玲等人轉介的客戶在滙豐銀行開立戶口的誘因或報酬。

向代理人提供利益罪指，陳晉熙涉於2024年6月向滙豐銀行九龍灣分行一名僱員提供利益，作為協助他轉介的客戶在滙豐銀行開立戶口的誘因或報酬。

女被告求情指犯案因文化差異

辯方求情指，陳動機天真單純，因一時糊塗犯案，他的家庭及教育背景良好，親友求情信等均指陳性格良好，犯案有違其本性，辯方冀法庭考慮判處社會服務令。然而鍾官拒納案發歷時9個月屬短時間一說，亦不認為陳的情況屬於特殊，監禁無可避免。

至於女被告張玲，辯方指張作為內地農村留守兒童，自初中起承擔照顧家庭的責任，其家庭經濟壓力巨大。張透過努力讀書成功於上海外資公司工作，上司高度讚揚張，指她熱愛生命，本性善良。張目前任職的公司亦肯定她的表現，為她停薪留職，歡迎她繼續工作，上司更直言張值得被原諒。

辯方續指張犯案是因為文化差異，由於內地常有付款開戶的宣傳故生誤會，不了解賄賂行為在香港屬嚴重罪行，低估法律後果。另加上張與陳在案發前不久成為情侶，其後更為未婚夫妻，張出於信任而聽從陳的指示開立內地公司和微信群組。辯方力陳張深感後悔，她作為家庭唯一經濟支柱，只盼早日服畢刑罰照顧家庭，望法庭輕判。

案件編號：KTCC1895/2025

法庭記者：雷璟怡