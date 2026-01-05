慈樂邨縱火案患妄想症長姊與五妹燒傷亡 不知起火原因及如何受傷 陪審團裁定死因存疑

慈雲山慈樂邨於2023年發生倫常縱火傷人案，四姊妹懷疑因賣樓問題發生爭執，期間有人縱火並持刀傷人。其中57歲長姊涉嫌傷人被捕，她身體七成燒傷送院，延至翌日不治，今召開死因研訊。醫療報告顯示死者生前有妄想症病史，聲稱遭親戚投毒。2男3女陪審團退庭商議40分鐘後，終作出「存疑裁決」。

二妹稱突遭死者潑不明液體

死者黃燕葵終年57歲，她於2023年7月23日慈雲山慈樂邨縱火傷人案中受傷及被拘捕，黃當時全身七成燒傷送院救治，翌日晚上在威爾親王醫院宣告不治。案件由死因裁判官周至偉主理，設2男3女陪審團，警務處列有利害關係方，死者女兒、胞妹及胞弟等親屬列席研訊。

死者二妹黃順鈴供稱死者已離婚並育一子一女，獨居於案發單位，他們共有5兄弟姊妹，死者為長姊。黃順鈴指當日因死者家中將進行裝修，故上門幫忙收拾，三妹及五妹均在場。黃順鈴事發時正在客廳，突然被捧著一個盆的死者潑灑不明液體，黃坦言不知死者是否有意。黃指被潑中的部位感到刺痛，故到廚房沖洗6至7秒，再回到客廳時已起火。

聲言當日無因物業等問題爭拗

黃順鈴逃至屋外拍滅身上火苗，她又助全身起火的五妹脫去衣物，欲向鄰居求助惟遭拒絕。黃續憶述，其後看到死者持刀壓著三妹，有人嘗試制服死者，而三妹腹部流血。消防到場後將黃送院，死者及五妹最終離世，三妹則重傷昏迷一星期。

高級政府律師陳嘉恒代表警務處作盤問，黃順鈴指父親於葵涌的物業因屬遺產，故轉至三妹名下以便管理。據她所知，當日沒有發生任何爭拗，包括物業問題。

全家不知死者有精神問題

執行拘捕的警員施家明（音譯）供稱，接報到場後見到死者神色呆滯，赤裸下身持刀站在樓梯間，遂為她扣上手銬。施表示在救護車上宣布拘捕，惟死者情況轉差無法對答，故未能進行警誡。施另指，死者曾稱在葵涌有物業，因此爭執而引發事件。

威爾斯親王醫院深切治療部榮譽顧問醫生凌若崴作供指，死者2023年7月23日入院接受燒傷治療，當時查閱醫院管理局紀錄，死者有腎衰竭、痛風及情緒病，她送院時清醒，其後情況轉趨不穩，最終於翌日晚上離世，死因為大面積燒傷引發的併發症。凌接受盤問時指，紀錄顯示死者有妄想症病史，但無法確認病情；家屬方表示全家無人知曉死者有精神問題。

無證據指明死者如何燒傷

研訊主任呈遞一份醫療報告，顯示死者生前患腎炎及痛風，另有妄想症病史，她對精神病情況無自知能力，但當時無合理理由強制入院，故獲轉介至東九龍精神科中心。事主自2018年起未有按時覆診及服藥，她亦拒絕到腎科覆診。另一份醫療報告指，死者於2023年1月9日求醫，聲稱在尿液發現閃亮碎片，懷疑遭親戚投毒，但臨床無中毒跡象，醫生診斷她患妄想症。

另有法證報告指現場有不同獨立起火點，認為火災屬人為。警方未有就本案檢控任何人。死因裁判官周至偉引導陪審團時，指證據未能清晰反映死者如何出現燒傷、起火原因、傷人與火災的關聯等，亦無證據顯示與死者患妄想症有關。周官列出死於自殺、死於不幸、死於意外及存疑裁決4個選項供陪審團，最終退庭商議40分鐘後，2男3女陪審團一致作出存疑裁決，並無作出建議。

案件編號：CCDI-231/2024(SH)

法庭記者：雷璟怡