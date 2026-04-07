政府工空缺2026︱懲教署請助理教育主任頂薪$81K 消防處高級技工小六畢業可達$26K

政府工招聘︱政府工一直被指是「鐵飯碗」，新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波宣布，未來兩個財政年度，公務員編制每年分別縮減2%，預計至今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。而在2026年4月份的政府職位空缺，不同部門的公務員和非公務員職位也有選擇。《星島頭條》持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

懲教署招聘助理教育主任（歷史），主要職責為在懲教設施內執行高中及以下程度的教學工作，以及執行與教育相關的行政工作及多元化的專業職務。

．薪酬：總薪級表第15點（每月35,080元）至總薪級表第33點（每月81,510元）

．入職條件：申請人必須:(a) 持有香港頒授主修相關科目的學士學位，或具備同等學歷；及(b) 持有由香港專上教育機構頒授的學位教師教育證書／學位教師教育文憑（中學教育），或具備同等學歷；或持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書（中學教育），或具備同等學歷；及(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）均取得「一級」成績，或具備同等成績；及(d) 能操流利粵語及英語；以及(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：13/04/2026 23:59:00

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消防處招聘高級技工，主要職責為－(a) 測試、檢查、維修及改裝機械／電力系統、消防喉、救援工具及裝備，以及修理車身及噴油；(b) 為消防車及相關救援工具及裝備進行例行保養及維修；以及(c) 操作檢測機械／電力故障的工具、儀器及設備，並維持它們操作性能良好。

．薪酬：總薪級表第8點(每月23,585元)至總薪級表第10點(每月26,590元)。

．入職條件：(1) (a)已完成電力、機械、汽車或消防工程方面的正式學徒訓練或其他認可實習訓練課程，並在完成學徒訓練／實習訓練後具備至少兩年有關行業的工作經驗；或(b)具備至少六年電力、機械、汽車或消防工程方面的實務經驗；(2) 完成小六課程或具同等學歷；(3) 具備良好中文或英文書寫/口語能力；以及(4) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：高級技工可能須輪班和不定時工作及穿着制服／防護衣物。

．截止申請日期：16/04/2026 23:59:00

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海事處招聘二級監工（木工、髹漆及小型工程），主要職責為協助一級監工監督日常工作、督導下屬進行所有木工、髹漆和小型工程，包括修理橡皮艇及玻璃纖維船。

．薪酬：總薪級表第9點（每月港幣25,115元）至總薪級表第12點（每月港幣29,995元）

．入職條件：申請人必須具備以下資歷：(a) (i) 持有香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的木工、玻璃纖維、髹漆或室內裝潢證書，或同等學歷；或(ii) 具備最少五年作為工人運用木工、玻璃纖維、髹漆或室內裝潢的經驗；或(iii) 圓滿完成木工、玻璃纖維、髹漆或室內裝潢的認可技術員學徒訓練；以及(b) 符合語文能力要求，即具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文及英國語文能力，或具備同等能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：(i)或須執行緊急職務／輪班工作，以及在偏遠地區或惡劣環境下工作；(ii)或須於水警分區基地和政府船隻上工作；(iii)須穿著防護衣物；以及(iv)監工屬共通職系。

．截止申請日期：15/04/2026 23:59:00

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政府物流服務署招聘二級印刷技術員 (裝訂分流)，主要負責－(a) 督導下屬；(b) 操作機器執行印後裝訂程序；(c) 保養和調校機器以維持良好運作；(d) 執行手工裝訂工作；以及 (e) 在有需要時搬運及裝載印刷品。

．薪酬：總薪級表第6點（每月港幣20,770元）至總薪級表第10點（每月港幣26,590元）

．入職條件：申請人須－(a) 取得以下其中一項資歷：(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服務署招聘二級印刷技術員 (印前分流)，主要負責－(a) 督導下屬；(b) 有關印前工序，包括排字、處理畫稿及電子檔案以作數碼輸出；以及 (c) 操作、保養和調校機械／器材以執行掃描、校對和造版等職務。

．薪酬：總薪級表第6點（每月港幣20,770元）至總薪級表第10點（每月港幣26,590元）

．入職條件：申請人須－(a) 取得以下其中一項資歷：(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服務署招聘二級印刷技術員 (印刷分流)，主要負責－(a) 督導下屬；(b) 操作印刷機執行印刷職務，包括柯式印刷、活版印刷和數碼印刷；(c) 保養和調校有關機器以維持良好運作；以及 (d) 在有需要時搬運及裝載印刷品。

．薪酬：總薪級表第6點（每月港幣20,770元）至總薪級表第10點（每月港幣26,590元）

．入職條件：申請人須－(a) 取得以下其中一項資歷：(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗

．截止申請日期：09/04/2026 23:59:00

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教育局招聘新聞行政主任(社區關係)，主要職責為(a) 協助統籌新聞發放，包括發布新聞稿與宣傳文章、大眾傳播研究、為宣傳活動與媒體採訪進行傳媒聯絡及安排媒體事務；(b) 協助推行宣傳計劃，以及安排透過廣告宣傳媒介進行宣傳，包括電視及電台政府宣傳片、電視及電台節目、網上和戶外廣告等；(c) 擔任教育局員工通訊季刊《脈搏》的執行編輯，並為教育局在報章和雜誌的印刷版和電子版平台上的專欄提供編輯支援；(d) 協助校對和審核宣傳資料及刊物；(e) 編製宣傳項目的報表和執行指定的任何其他職責；以及(f) 需要早班工作，及有時在非辦公時間工作。

．薪酬：月薪45,767元

．入職條件：(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；(b) 中英文書寫能力良好、操流利粵語及英語；(c) 在取得學位後最少5年從事新聞業、宣傳事務或公共關係的經驗；(d) 具備良好溝通、人際及表達技巧；(e) 熟識教育新聞；(f) 掌握相片拍攝和編輯、圖像設計及影片拍攝和剪接的基本知識和技巧；以及(g) 能在緊迫的期限內完成獲指派的工作及熟識電腦運用，包括文書處理。

．截止申請日期：14/04/2026 23:59:00

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環境及生態局招聘助理辦公室經理，主要職責為(a) 為上級參與的活動及會議等提供後勤、聯絡及協調支援；(b) 處理上級的活動及會議邀請，包括與內部及外部各方聯絡、安排日程及撰寫回覆等；(c) 協調及為上級擬備活動/會議文件夾；(d) 協助處理書信往來，例如公眾查詢及投訴；(e) 協助監督一般行政職務，如整理報告及回覆、處理採購及人事事宜；以及(f) 執行上級指派的任何其他職務。

．薪酬：月薪港幣40,620元

．入職條件：申請人須－(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷；(b) 在取得有關學歷後，具備最少三年於政府部門／公營機構的全職工作經驗，具備協調及處理高級官員活動邀請／參與活動，以及辦公室行政工作經驗者優先；(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；(d) 具備良好的中、英語文能力；(e) 具備良好的溝通和人際關係技巧；(f) 熟悉常用商業軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，並通曉中英文文書處理。

．截止申請日期：16/04/2026 23:59:00

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民政事務總署招聘行政助理，主要職責為(1) 協助執行、籌辦、監察和評估社區參與項目和活動，地區小型工程項目，及合約管理事宜；(2) 就區議會、關愛隊或民政事務處的日常運作提供行政支援；(3) 為民政事務處轄下的委員會/工作小組提供支援；(4) 解答有關大廈管理事宜的查詢及應邀出席業主立案法團會議；(5) 按需要執行戶外工作；以及(6) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

．薪酬：月薪港幣28,725元

．入職條件：(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

．截止申請日期：14/04/2026 17:00:00

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民政事務總署招聘行政助理，主要職責為(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;(2) 負責回答一般市民的查詢 ;(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

．薪酬：港幣每月28,725元

．入職條件：(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

．截止申請日期：15/04/2026 17:00:00

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康樂及文化事務署招聘合約救生員，主要職責為（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；（二）拯救遇溺泳客；（三）維持秩序；以及（四）保持場地清潔。

．薪酬：合約全年救生員：月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）、月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）、月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）；季節性救生員（二Ｏ二六年泳季）：月薪港幣22,100元（泳池）、月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）、時薪港幣113元（泳池）、時薪港幣118元（泳灘／水上活動中心）

．入職條件：（一）持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；（二）持有香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員）；（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；（四）通過游泳與技能測試；以及（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

．截止申請日期：23/04/2026 23:59:00

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通訊事務管理局辦公室招聘助理資訊科技主任（基本設施），主要負責(a) 為部門內的資訊科技服務提供求助台和熱線支援；(b) 進行資訊科技系統的日常檢查、數據備份及保安修補程式管理；(c) 管理基本設施，包括Microsoft平台、數據庫、網頁平台、虛擬化技術、容器化技術、Linux、儲存區域網絡（SAN）／網絡儲存設備（NAS）、電郵系統，以及其他於辦公室環境常用的應用程式；(d) 提供技術諮詢，以支援業務要求；以及(e) 執行管理層指定的其他技術和行政職責。

．薪酬：月薪港幣 23,500 元至港幣 33,400 元

．入職條件：(a) 申請人須 —(i) 持有香港任何一所大專院校頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程、資訊科技或相關學科的認可副學士學位或高級文憑，或具備同等學歷；(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第 2 級」或以上成績，或具備同等成績；(iii) 在取得有關學歷後具備至少兩（2）年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中一（1）年必須擔任類似職位並負責相若職責；以及(iv) 在下列其中三（3）項或以上的技術／產品具備至少兩（2）年的全職累積工作經驗：1. 在繁忙的大型機構提供求助台支援和求助電話管理；2. 會議室視聽系統和網上會議解決方案；3. 附有Active Directory（AD）的Microsoft Windows Server、Group Policy及檔案伺服器；4. Microsoft Windows Server Update Services（WSUS）；5. Microsoft Exchange;6. 虛擬化技術；7. Linux操作系統；8. 網頁伺服器；以及9. 數據庫系統。

．截止申請日期：09/04/2026 23:59:00

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消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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漁農自然護理署招聘技工，主要職責為 -

(a) 農業分署：(i) 進行一般有關作物生產的田間工作；(ii) 進行一般有關水耕蔬菜生產的工作；(iii) 操作農業機械；(iv) 繁殖及護理蔬菜菜苗及／或果樹；以及 (v) 按照試驗及發展的要求，在田間進行特殊耕作。

(b) 檢驗及檢疫分署：(i) 執行須具飼養禽畜專門技能的農場工作；(ii) 協助整體調製禽畜飼料的工作；(iii) 護理、餵飼、處理和管束野生動物和其他動物；(iv) 設計、建造和維修動物管理中心的設施及設備；(v) 調查有關動物的個案和捕捉動物；以及 (vi) 協助有關動物、禽鳥、植物及其製成品的執法及檢查工作。

(c) 郊野公園分署：(i) 監督郊野公園設施的建造及保養工作；(ii) 帶領郊野公園的清潔隊；(iii) 協助監察潔淨相關的工作；(iv) 撲滅山火；(v) 繁殖與栽種植物和收集種子；(vi) 種植及護理樹木與植林區；(vii) 操作建築機械及設備；以及 (viii) 按設施發展的需求進行實地工作。

(d) 漁業及海洋護理分署：(I) 漁業：(i) 製造、保養和維修有關捕魚和養魚的器具和設備；(ii) 執行魚類養殖工作；(iii) 操作、保養和維修魚類養殖機械和設備；(iv) 進行漁業調查；(v) 在船隻上執行捕魚職務；(vi) 協助進行執法和巡邏活動；以及 (vii) 操作和保養部門船隻。(II) 海岸公園科：(i) 建造、保養和維修海岸公園／海岸保護區設施；(ii) 操作和保養部門船隻；(iii) 執行與監督清潔服務；(iv) 執行捕魚和調查工作；(v) 協助執法及巡邏工作；以及 (vi) 協助提供一般訪客服務。

．薪酬：總薪級表第5點(每月19,535元)至總薪級表第8點(每月23,585元)

．入職條件：申請人必須：(a) 至少具3年的有關行業的工作經驗；(b) 能夠以廣東話／中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

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政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

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政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

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1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

相關新聞：公務員招聘｜約2萬人報名加入政府 AO收逾1.3萬申請 創2021至22年度以來新高

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CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

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聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

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政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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