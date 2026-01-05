政府工空缺2026︱懲教署印刷工藝教導員頂薪42K 教育局35K請行政助理 即睇申請方法及資格！

政府工招聘︱政府工一直被指是「鐵飯碗」，上一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波宣布全體公務員「凍薪」，未來公務員編制更會削減共1萬個職位。有行會成員認為本港經濟好轉，公務員毋須再凍薪。而在2026年1月份的政府職位空缺，新增較多非公務員職位，公務員空缺不多。本文持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

數字政策辦公室招聘二級系統分析／程序編製主任，主要負責：

(a) 開發、提供、維持和協助採購及管理資訊系統及服務；

(b) 評估和研究新的硬件、軟件及技術；以及

(c) 為落實政府／本地社會更廣泛應用資訊及通訊科技而推行的措施及計劃提供支援。

(備註: 可能會被派駐數字政策辦公室或政府各決策局／部門工作，而且可能須不定時工作。)

．薪酬：總薪級表第16點(每月36,850元)至總薪級表第27點(每月61,865元)

．入職條件：申請人必須：(a) 持有本港大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；(c) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；以及(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。(備註：申請人將須參加在香港舉行的筆試。)

．截止申請日期：09/01/2026 18:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

康樂及文化事務署招聘技工（舞台工作類別），主要職責為－

(a) 操作比重式舞台吊桿和電動系統（例如電腦吊桿系統和製造特別效果的旋轉舞台），以及在督導下執行其他舞台操作工作；

(b) 在戶內／戶外場地協助組裝、拆卸和搬運排練和表演用的家具、舞台設備和布景；

(c) 定期檢查和維修所有舞台設備／設施及相關物品，並進行保養，以確保其時刻保持良好操作狀況；

(d) 設計、維修、製造和保養金屬製品、木製品和器具；以及

(e) 協助執行其他獲指派的劇場／舞台支援工作。

(註：獲取錄的申請人，須注意下列各點－(i) 須每周淨工作45小時（不包括膳食時間）；須接受職系／部門首長按所屬工作類別作出的調派和調職安排，以及派往偏遠地區（包括離島）工作的安排；以及須穿着制服；以及(ii) 或須輪班當值和不定時工作；擔任外勤職務；接受在職訓練；以及督導初級人員。)

．薪酬：總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第8點(每月港幣23,585元)

．入職條件：申請人須－(1) 完成劇場／舞台支援工作的正式學徒訓練或認可訓練課程，或具備相關工作經驗；(2) 能以粵語／中文及簡單英語溝通，能閱讀簡單中英文，以及能書寫簡單中英文；(3) 通過適當程度的技能測試；以及(4) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

懲教署招聘工藝教導員（印刷），主要負責以下職務 -

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事印刷品（包括三維打印）及相關製作，包括物料預算、印刷前工作（例如影像製稿、製版、排版、校對、色彩及油墨管理等）、印刷工作（例如操作柯式或數碼印刷機及桌上印刷機）及印刷後工作（例如操作切紙機、裝訂、圖書精裝）；

(b)執行品質檢查、生產機器操作及一般保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

．薪酬：紀律人員（員佐級）薪級表第4點（每月24,765元）至紀律人員（員佐級）薪級表第22點（每月42,865元）。

．入職條件：申請人必須(a)完成有關印刷業或出版業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在印刷業或出版業方面具備至少五年工作經驗；(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；(c)接受並通過印刷技能測驗；及(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

教育局招聘行政助理，主要職責為 -

(a) 為優質教育基金的撥款計劃提供行政支援；

(b) 在辦公室行政及人力資源管理方面提供支援；

(c) 協助預算規劃、監察、報告，並處理財務帳目；

(d) 協助委員會相關工作；以及

(e) 執行其他獲指派的工作。

．薪酬：月薪35,080元

．入職條件：(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷； (b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績； (c) 在取得學位後，具備至少2年全職從事資助計劃行政工作的經驗。具備支援資訊科技項目管理經驗者優先； (d) 具備良好的電腦知識及熟悉電腦軟件操作，包括文書處理、試算表 及簡報軟件； (e) 具備良好的中、英文書寫及口語能力；以及 (d) 具備極佳的組織、溝通及人際關係能力。

．截止申請日期：16/01/2026 18:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

機電工程署招聘技術監工(空氣調節)，主要負責 -

(a)在既定運作參數範圍內有效操作、監察、管理和控制設備、系統和機組，並確保定期記錄關鍵參數；

(b)保持機房和機組整潔；

(c)協助監察承辦商進行的工程；

(d)按照上司指示進行小型維修工作；

(e)盡快處理故障召喚，將故障設備／系統／機組置於安全狀態，並在有需要時維修設備／系統／機組，以及向上司報告矯正性維修的進度；

(f)規劃維修保養工作計劃表，並協助擬訂維修成本預算；

(g)管理和申領消耗品，以確保機房貨存充足；以及

(h)確保團隊遵從正確的工作程序和安全規例。

．薪酬：每月港幣25,110元至港幣28,220元

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的空氣調節／屋宇裝備／機械工程學證書，或具備同等學歷，並在取得學歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(ii)已完成認可的空氣調節／屋宇裝備／機械工程技術員學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iii)已完成認可的空氣調節／屋宇裝備／機械工程技工學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iv)具備六年擔任空氣調節／屋宇裝備／機械工程技工的經驗；以及(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力。

．截止申請日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

機電工程署招聘技術監工(電氣)，主要負責 -

(a)在既定運作參數範圍內有效操作、監察、管理和控制設備、系統和機組，並確保定期記錄關鍵參數；

(b)保持機房和機組整潔；

(c)協助監察承辦商進行的工程；

(d)按照上司指示進行小型維修工作；

(e)盡快處理故障召喚，將故障設備／系統／機組置於安全狀態，並在有需要時維修設備／系統／機組，以及向上司報告矯正性維修的進度；

(f)規劃維修保養工作計劃表，並協助擬訂維修成本預算；

(g)管理和申領消耗品，以確保機房貨存充足；以及

(h)確保團隊遵從正確的工作程序和安全規例。

．薪酬：每月港幣25,110元至港幣28,220元

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電機／屋宇裝備工程學證書，或具備同等學歷，並在取得學歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(ii)已完成認可的電機／屋宇裝備工程技術員學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iii)已完成認可的電機／屋宇裝備工程技工學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iv)具備六年擔任電機／屋宇裝備工程技工的經驗；以及(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力。

．截止申請日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

機電工程署招聘技術監工(機械)，主要負責 -

(a)在既定運作參數範圍內有效操作、監察、管理和控制設備、系統和機組，並確保定期記錄關鍵參數；

(b)保持機房和機組整潔；

(c)協助監察承辦商進行的工程；

(d)按照上司指示進行小型維修工作；

(e)盡快處理故障召喚，將故障設備／系統／機組置於安全狀態，並在有需要時維修設備／系統／機組，以及向上司報告矯正性維修的進度；

(f)規劃維修保養工作計劃表，並協助擬訂維修成本預算；

(g)管理和申領消耗品，以確保機房貨存充足；以及

(h)確保團隊遵從正確的工作程序和安全規例。

．薪酬：每月港幣25,110元至港幣28,220元

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的機械／屋宇裝備工程學證書，或具備同等學歷，並在取得學歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(ii)已完成認可的機械／屋宇裝備工程技術員學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iii)已完成認可的機械／屋宇裝備工程技工學徒訓練，並在取得有關資歷後具備最少五年業內相關工作經驗；或(iv)具備六年擔任機械／屋宇裝備工程技工的經驗；以及(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力。

．截止申請日期：16/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

文化體育及旅遊局招聘總監（電影發展），主要職責為 -

(a) 與電影行業協會一同制定策略，以管理「電影發展基金」（「基金」）下與發展電影、串流平台及以其他形式的開發影視內容相關項目；

(b) 帶領和協調與其他科進行跨界別項目，以推動電影業的長遠發展和培育人才；

(c) 管理「基金」轄下資助計劃，包括但不限於「其他電影相關計劃」、「首部劇情電影計劃」、「串流平台內容開發計劃」及「劇本孵化計劃」等，當中包括審核申請、擬備提交基金審核委員會╱香港電影發展局批准的文件、擬備項目評估╱進度╱完成報告，並監察項目進度；

(d) 推動和支援考察團參與內地和海外電影節及市場，以促進人才培育；

(e) 制定策略及擬訂推行計劃，支援電影業知識產權創作和促進知識產權生產及貿易，拓展業務╱商業化機會和締造經濟價值；以及

(f) 掌管電影發展科日常運作，並在需要時代表該科出席並主禮活動。

．薪酬：港幣127,700元

．入職條件：申請人必須－(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷； (b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷； (c) 在取得相關學歷後，具備最少12年電影和／或創意產業全職工作經驗，其中最少八年擔任管理層或以上職務； (d) 在電影和／或創意業界，擁有豐富的經驗、廣泛的知識與人脈； (e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以培育及推廣電影及創意產業； (f) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語、普通話及英語；以及 (g) 具備出色解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

．截止申請日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

文化體育及旅遊局招聘總監（設計），主要職責為 -

(a) 協助制定和推行政策及策略，為設計業提供便利；

(b) 與設計業的創意機構、專業協會、業界人士和其他持份者，以及政府機關和非政府組織聯繫，並策導他們舉行／籌辦有助推廣相關創意產業的項目；

(c) 推動業界考察團及海外展演，以開拓內地和海外市場，培育並推廣香港設計業；

(d) 監督業界合作促進組人員就「創意智優計劃」資助申請的方向及相關事宜，向設計業項目主辦者提供建議；

(e) 統籌「香港時裝薈」等大型活動的策劃與籌備工作；以及

(f) 監督業界合作促進組，並管理獲撥資源。

．薪酬：港幣127,700元

．入職條件：申請人必須－(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷； (b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ； (c) 在取得相關學歷後，具備最少15年有關文化及創意產業的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務； (d) 在文化和／或創意業界，特別是時尚和服裝行業和／或設計領域，擁有豐富的經驗、廣泛的知識與人脈； (e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以培育及推廣文化及創意產業； (f) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語、普通話及英語；以及 (g) 具備出色解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

．截止申請日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

文化體育及旅遊局招聘總監（研究及業務發展），主要職責為 -

(a) 制定和執行有關香港及海內外文創產業的恆常╱特定 調研工作，以配合文創處日常運作需要；

(b) 監督委聘研究機構進行顧問研究項目；

(c) 收集、分析、備存和提供有關文創產業市場趨勢、商業機會和人力需求的數據；

(d) 為文創產業拓展產業和商業化機會；

(e) 統籌與香港及海內外協會╱公司合辦活動的策劃及籌備工作，以推展跨界別、跨領域及跨地區合作；

(f) 監督建議項目主辦方就「創意智優計劃」資助申請的方向及相關事宜；以及

(g) 監督研究及業務發展科，並管理獲撥資源。

．薪酬：港幣127,700元

．入職條件：申請人必須－(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。經濟學、工商管理、統計學、設計、傳播、市場學、法律研究或相關學科更佳； (b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試「中文運用」和「英文運用」兩卷考獲二級成績，或具備同等成績； (c) 在取得相關學歷後，具備最少15年有關市場研究、文化和╱或創意產業、項目策劃及管理、業務發展及推廣的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務； (d) 熟悉香港文化和╱或創意產業，並對相關的市場調研和統計有深入瞭解； (e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠與本地及海外業界協會、商業和專業團體、研究機構、政府機構和非政府組織建立良好的合作關係，以及為文創產業發掘產業和商業化的機會； (f) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語、普通話及英語；以及 (g) 具備出色解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

．截止申請日期：15/01/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

相關新聞：公僕每年享3日育兒假 政府：料1.2萬公務員受惠 屬「新嘗試」

政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

相關新聞：公務員招聘｜約2萬人報名加入政府 AO收逾1.3萬申請 創2021至22年度以來新高

CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

