海皇粥店全線結業 母公司承認拖欠工資 33項傳票罪被判罰款共6.6萬元

逾30年歷史的海皇粥店去年突宣告結業，母公司海皇國際有限公司其後更遭呈請清盤。母公司與兩名創辦人蔡汪浩、蕭楚基涉嫌拖欠10名員工薪金共逾56萬元，共被票控沒有在到期日內支付工資等99項傳票控罪，今於東區裁判法院再提堂。海皇國際有限公司清盤人代表承認33項傳票罪，被判每項罰款2000元，合共6.6萬元，繳款限期兩周後決定；而兩創辦人則否認控罪，案件將排期審訊，3月2日會先處理審前覆核。

被告分別為海皇國際有限公司、蔡汪浩，以及蕭楚基，海皇國際今由清盤人代表出庭答辯，蔡及蕭沒有到庭，均由法律代表應訊。海皇國際全數承認沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資，和沒有在到期日內付給工資等33項傳票罪；蔡及蕭各否認33項傳票控罪。

控罪指3名被告分別作為僱員黃玉嬋、鄺佩玲、黃海雄、林翠怡、廖和琼、張國華、褚彩鳳、邱定娥、鄧佩玲、張麗珍的僱主，故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得於工資期最後1天，及僱傭合約終⽌後7天支付僱員工資；以及作為法團海皇國際有限公司的董事，該法團故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，在上述僱員的工資期最後1天完結後7天內，及在僱傭合約終⽌後7天內，支付該些僱員於2025年1月1日至4月30日的工資，款額合共逾56.4萬元，而該法團所犯的罪行，是在蔡及蕭的同意或縱容下犯的，或歸因於他們本身的疏忽。

海皇國際有限公司今承認33罪，共判罰款6.6萬元。由於清盤人需時索取法律意見，決定繳交罰款的限期，暫委裁判官莊靜敏應申請，押後1月19日再訊。

案件編號：ESS25230-25328/2025

法庭記者：雷璟怡