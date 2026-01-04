中大醫院減價︱急症室及24小時門診 或最快月底推「套餐式」收費 院方：縮窄公院定價差距

中文大學醫院去年底先後兩度下調多項醫療服務價格。中大醫院行政總裁鍾健禮今日（4日）在電視節目《講清講楚》訪問時預告，中大醫院計劃最快本月底推新一輪收費調整，擬涵蓋急症室及24小時門診服務，研推「套餐式」收費，希望不單做到減價，而是提高收費透明度、確定性，讓市民在求診前更清楚整體醫療及藥物開支。

很多市民因隱藏收費、附加費而對私家卻步

對於公立醫院元旦起調整收費，急症室加價至400元，鍾健禮說，24小時門診及急症服務方面，公私營收費差距收窄，或會令市民有更多選擇。鍾健禮坦言，許多市民選擇到公立醫院排急室，因擔心私家醫院存在表面收費以外的「隱藏收費」、「附加費」而對使用私營服務卻步。因此，他希望為發燒、傷風感冒、腸胃炎等常見病症，提供一個包含診金和基本藥費的「確定性」套餐價格，讓市民在求診時能有清晰預算，安心使用服務。

部分「三高」病人藥費 由每月$1800減至$1200

但他亦強調，中大醫院減價並非為「搶生意」，而是履行醫院社會責任，建立透明及可負擔的收費制度，讓市民對私家醫院服務更有信心，雖非「蝕住做」，但冀做到「物有所值」。慢性病藥物方面，他表示第二輪調整已下調約100項藥物價格，部分「三高」病人每月藥費可由約1,800元減至1,200元，減幅近三成。

至於向政府借貸的40億元，鍾健禮透露，早年財務預測過於樂觀，實際環境較為艱難，現階段首要目標是達至收支平衡。他透露，去年11月首次出現單月收支平衡，若年收入達30億元可穩定平衡，40億元則有能力償還利息。至於連本帶息，估計需年收入約60億元，仍有一段距離。

鍾健禮強調，中大醫院成立並非只為盈利，而是希望在公私營醫療之間建立橋樑，發展新醫療模式。問及會否擔心政府「收返間醫院」。他表示，只要醫院能持續提升服務質素、合理定價，獲市民支持、創造社會價值，政府亦會重新審視其長遠安排。