1億六合彩｜新年金多寶頭獎1.5注中 即睇幸運兒係咪你!

社會
更新時間：21:31 2026-01-03 HKT
發佈時間：21:31 2026-01-03 HKT

新年發達機會接踵而來，六合彩新年金多寶今晚（1月3日）攪珠，設7,500萬元金多寶，若以每注10元計算，頭獎彩金高達1億元。新年金多寶彩票於晚上9時15分截止購買，今期總投注額逾2.48億元。

今期攪出號碼：2、10、13、16、20、21，特別號碼：14

頭獎1.5注中，每注派68,074,450元；二獎14注中，每注派645,510元；三獎467注中，每注派51,600元。

14翻查過往數據，新年金多寶自2013年推出以來共舉行12次，其中「46」號出現次數最多，累計開出5次；「8」號及「32」號各出現4次。至於2025年內的10次金多寶攪珠，「19」號出現次數最高，曾5次被攪出，而「22」號及「45」號亦各出現4次。

歷年新年金多寶「幸運」號碼（包括特別號碼）：

號碼 攪出次數
46 5
8、32 4

 2025年內的10次金多寶攪珠：

號碼 攪出次數
19 5
22、45 4

翻查近50期攪珠結果，「28」號、「32」及「39」號共攪出12次，「6」號、「7」號、「11」號、「17」號、「25」號、「33」號及「44」號共被攪出10次。

近50期攪珠結果：

號碼 攪出次數
28、32、39 12
6、7、11、17、25、33、44 10

相反，「19」、「41」、「23」、「25」、「5」及「43」則屬相對冷門號碼，其中「19」號歷來僅開出432次。

