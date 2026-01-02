除夕夜甜品店驚現老鼠 店員戲言「新養一齊倒數」 事主1823投訴 店方隔日道歉

除夕夜本是開心倒數跨年的日子，但有網民分享自己在尖沙咀厚福街甜品店「八時神仙草」用餐時，目擊店內有大老鼠出沒。更令事主不滿的是，店員發現後非但沒有即時處理，更以「係我地新養㗎，今日一齊嚟倒數」回應，態度輕佻，引發網民熱議。事件發酵後，「八時神仙草」昨日（1日）在留言區中發表聲明致歉。

老鼠體型與半圓形閉路電視鏡頭相若

事主於社交平台Threads發文稱，12月31日晚飯後前往「八時神仙草」食甜品，準備迎接倒數，其間發現收銀台上方有老鼠，而下方雖有店員，卻無動於衷。事主表示，告知店員後約一分鐘對方才有反應，更表示「係我地新養架，今日一齊黎倒數」。事主批評，餐廳有老鼠絕非小事，店員卻似當作笑話，連一句道歉也沒有，直言該店「真係好自為之」。

據事主上傳的影片畫面顯示，當時一隻老鼠出現在天花板燈架上，停留數秒後，突然朝餐廳另一方向急速奔跑，隨後消失於畫面中，過程中有食客驚呼「嘩嘩嘩」。以現場環境比例估算，老鼠體型大小與附近安裝的半圓形閉路電視鏡頭相若。

「八時神仙草」致歉 開店前徹底清潔和滅鼠

「八時神仙草」在聲明中表示，一直非常注重環境及食品衛生問題，每間分店每星期都有聘用專業清潔公司進行綜合滅蟲工作及防鼠措施。惟因尖沙咀分店是臨街開放式佈局，存在外部環境侵入的風險，但這不能成為藉口，發生此事的確是需要立即嚴謹地處理。公司已經聯絡清潔公司研究如何加緊防鼠措施及檢查，會在今日（2日）開店營業前再進行一次徹底的清潔和滅鼠工作，包括深度清潔及封堵一些牆面、地面的縫隙。

至於涉事員工和顧客的溝通，公司認為該名員工的對答實屬不恰當，會直接聯絡事主道歉。同時已經聯絡該名員工了解事情及作出警告，公司也不排除會作出適當的處罰，並承諾會以此次事件作為警示，檢討員工服務和對答培訓的工作，努力重新贏回大家的信任。

網民列舉厚福街衞生亂象

帖文引起廣泛迴響。留言區中，不少網民直言厚福街衞生環境一向欠佳。有網民分享恐怖經歷，指該街曾有餐廳老鼠從天花跌落食客頭上，餐廳經理打死老鼠便作罷；亦有人批評店員應對差劣，認為這種「幽默」無法接受。部分曾光顧該店的網民亦大吐苦水，提及曾被要求不合理調位、出品錯誤等服務問題。另有網民建議事主「報食環」，事主回覆表示已就事件向有關政府部門投訴。

