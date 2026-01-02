少女公園如廁疑遭偷窺 無業漢聲稱無家可歸瞓女廁 認遊蕩罪判緩刑

中年無業漢去年5月凌晨，疑在深水埗公園的女廁內偷窺少女如廁，當場「斷正」被捕後，自稱無家可歸才在女廁睡覺。涉案男子今早在西九龍裁判法院承認遊蕩罪，主任裁判官蘇文隆質疑被告「睇女仔如廁俾人拉咗」，被告反駁指沒有偷窺，惟同意少女如廁時發現他的頭。辯方求情指，已還押一段時間，有所反省，蘇官終判處被告4個月監禁，緩刑3年，另因被告早前缺席聆訊，充公1千元保釋金。

34歲被告潘浩賢，報稱無業，承認遊蕩罪。控罪指被告於2025年5月1日，在深水埗公園的公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。

蘇官判刑時，關注被告「睇女仔如廁俾人拉咗」，被告反駁指沒有偷窺。蘇官聞言即指「人哋（事主）見到你嗰頭、你隻眼」，被告同意。蘇官終判處被告4個月監禁，緩刑3年，惟早前缺席聆訊，充公1千元保釋金。

X如廁驚見上鎖廁格冒出人頭揭被告藏身其內

案情指，去年4月30日晚上11時許，17歲事主X、其兄長Y及兩名友人在深水埗公園聊天。凌晨1時半左右，X在公園內的公共廁所如廁，女廁內有3個小隔間，X注意到中間的隔間上鎖，遂使用右側的隔間。X如廁期間，她突然注意到有東西在移動，抬頭時看到一個人的頭頂從中間的隔間冒出來。X感到害怕，隨即離開女廁，並將事件告知兄長及友人。

約10分鐘後，眾人折返，X在女廁外等候，Y與兩名友人則入裏搜索，Y拍打中間隔間廁所門，被告赤裸上身打開廁所門，過程被友人用手機拍下。片段中見到Y與被告對峙，被告嘗試離開遭Y阻攔。Y質問被告為何會身在女廁，有否偷看X如廁等。被告則不斷否認偷窺X，解釋稱自己僅在女廁內休息，因為他是無家可歸者。被告起初聲稱他在上廁所，後來又聲稱在隔間內睡著了。被告同日遭警方拘捕，在警誡下被告保持緘默。

案件編號：WKCC1888/2025

法庭記者：黃巧兒