公立醫院收費改革︱全港6位「擲界」病人獲酌情收舊價 各急症室運作大致暢順

公立醫院新收費今日（1月1日）起實施，急症室穩定、次緊急及非緊急病人收費增至400元。當局早前透露，會彈性處理凌晨「衝閘」病人。《星島頭條【記者昨晚（12月31日）到廣華醫院急症室觀察，約晚上11時55分，醫院有廣播提醒新收費即將實施，籲未登記的病人盡快到登記處辦理手續；亦有護士向進入急症室的病人派籌，識別他們於午夜前抵達急症室（即繳付舊收費180元）。

6市民「擲界」求診獲酌情處理

有病人趕及在零時零分抵達急症室，獲派籌前去登記。零時零分後，護士停止派籌「截龍」，此後到急症室求診的病人，均需繳付新收費。醫管局表示，全港有6名市民零晨零時左右「擲界」到急症室求診，各急症室酌情處理，收取舊收費；各急症室運作大致暢順。

醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁李夏茵等人，在場視察急症室轉收費的過渡情況。

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙