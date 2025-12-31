除夕倒數2026︱內地客專程來港跨年 讚夜景亮麗氣氛熱鬧：沒煙花也很滿足

旅發局跨年倒數活動將於今晚11時28分至午夜12時10分，在中環遮打道行人專用區舉行，舞台設於皇后像廣場（南）。活動以嶄新形式呈現，主題為「新希望、新開始」，並設有燈光匯演，特別邀請了國際組合Air Supply及本地歌手馮允謙和雲浩影獻唱。中環遮打道行人專用區傍晚6時開始封路，雖然今年沒有煙花匯演，但不少市民與旅客仍提早到場霸位，警方實施人流管制，場面秩序大致良好。

市民提早霸位 理解煙花取消決定

市民馮女士下午三四時已抵達中環一帶，期待觀看外籍歌手演唱及參與倒數，但認為觀賞區距離舞台較遠，「看得好模糊」，坦言今年的體驗略感失望。她表示，之前每年都會去維港看煙花，亦會帶備相機拍照，認為今年的氣氛不及往年，「人也不算多，沒有煙花挺可惜的」。她期望新一年身體健康、世界和平，大家都開心。

市民蘇小姐則表示，現場氣氛很好，「有燈飾可以看，感覺還不錯」。她過往沒有特別去看煙花，對於今年的取消安排並不感到失望，「取消了也沒辦法，還好啦」。她希望新一年大家都能健康快樂。

居港韓國人Kwonjeeyeon表示，這是她首次參與香港的跨年活動，形容現場非常熱鬧，燈飾也很漂亮，充滿節日氣氛。她能理解今年取消煙花的原因，並不感到遺憾，今晚希望能享受當下，並期待欣賞表演。

內地旅客來港體驗跨年氣氛

不少內地旅客亦選擇來港跨年。來自黑龍江的汪小姐與朋友專程來港旅遊，形容香港夜景亮麗，跨年夜的裝飾十分好看，「去了山頂、維多利亞港等，還坐了觀光巴士，都特別好」。她對於今年沒有煙花不感到遺憾，「已經很滿足」，此行主要購買化妝品和手袋，在港停留4日，人均消費達數萬元。她希望新一年每個人都能越來越好，開開心心。

西安旅客馬小姐下午6時左右抵達中環，雖然要等候數小時，但仍覺值得，「雖然辛苦但很開心」。她期待晚上的燈光表演，希望能「眼前一亮、非常燦爛」，並認為沒有煙花也能接受，「有不一樣的體驗挺好的」。她祝願香港愈來愈繁榮，祖國昌盛，家人朋友平安健康。

來自雲南的鄧小姐則表示，香港的跨年裝飾「很絢麗、特別好看」，氣氛也很熱鬧，比內地更具節日特色。她坦言得知沒有煙花略感遺憾，但仍希望在港體驗跨年氣氛。她此行在港3天，主要去了中環、旺角、尖沙咀等地，預算約五六千元，希望新一年健健康康、順順利利。

記者：蔡思宇