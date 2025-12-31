Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地青年破邊洲拍照墮崖亡 漁護署元旦加派人手宣傳行山安全資訊

更新時間：19:35 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:36 2025-12-31 HKT

一名21歲內地青年今日（31日）偕同學來港到西貢破邊洲行山，其間行到懸崖位置拍照疑失足墮70米下海面，其後證實不治。漁護署表示，已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，以防止遊人誤闖危險位置以致發生意外。元旦假期期間，漁護署會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全等信息，以保障遊人安全。

漁護署指因應元旦假期期間，預計有較多遊人前往郊野公園郊遊，呼籲遊人注意安全，並使用由漁護署管理和維修的正式山徑，又指署方已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內較險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往，以免發生意外。

漁護署特別提醒公眾，西貢破邊洲觀景台附近的懸崖經長年風化侵蝕，遊人必須按路標指示，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄。漁護署已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，以防止遊人誤闖危險位置。元旦假期期間，漁護署會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全資訊，以保障遊人安全。

今年端午節，破邊洲深受行山客歡迎，但不少遊客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，更有人危坐地質公園的山石崖邊，擺出不同造型及危險動作。

有不少遊客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，更有人在崖邊張開雙臂，十分危險。方國珊FB
