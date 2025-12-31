Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉東區法院法庭內拍攝 美籍男被控法庭內記錄罪 准保釋至明年2月訊

社會
更新時間：17:21 2025-12-31 HKT
發佈時間：17:21 2025-12-31 HKT

45歲美國藉自由撰稿者涉於本月中在東區法院法庭內拍攝，被控一項「禁止在法院處所內作出記錄」罪。案件今於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方申請案件押後，以待索取法律意見。沒有律師代表的被告反對押後及表示希望以簽保守行為方式處理，裁判官屈麗雯指案件有一定嚴重性，批准控方申請，押後至明年2月11日再訊，另准被告保釋。

控方：或涉藐視法庭罪

被告Kwok Max，報稱自由撰稿者，被控於2025年12月18日在東區裁判法院4樓8庭，無合法權限而故意記錄法院處所及身處法院處所的人。被告今天沒有律師代表，他以英語親自應訊。屈官關注，被告會否尋求當值律師服務。被告表示，當值律師服務範圍不包括本案控罪，自己也無法負擔私人律師費用。

控方申請案件押後，以待索取法律意見，並指可能涉及藐視法庭罪。被告反對押後，指自己現時待業，急須返回美國，其積蓄亦不足在香港居住6星期，欲申請遙距聆訊。被告強調無意犯罪，僅不知法院規定，並向法庭致歉，又希望以簽保守行為方式處理。

拍攝時庭內正審訊鄭嘉如控《華爾街日報》案

屈官指出，香港目前沒有遙距聆訊相關安排，並提醒被告本案有一定嚴重性。屈官批准控方的押後申請，另着控方在下次聆訊把簽保守行為的意向告知法庭。屈官另准被告以現金500元保釋，期間不准離港、須交出旅遊證件、每周到警署報到及居於報稱住址。

翻查資料，涉案法庭當日正處理記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》的案件，該案由主任裁判官張志偉審理。

案件編號：ESCC3274/2025
法庭記者：王仁昌

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
22小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
5小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
7小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
6小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組上樓取證帶走大量證物
突發
1小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
18小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
17小時前