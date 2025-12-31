涉東區法院法庭內拍攝 美籍男被控法庭內記錄罪 准保釋至明年2月訊

45歲美國藉自由撰稿者涉於本月中在東區法院法庭內拍攝，被控一項「禁止在法院處所內作出記錄」罪。案件今於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方申請案件押後，以待索取法律意見。沒有律師代表的被告反對押後及表示希望以簽保守行為方式處理，裁判官屈麗雯指案件有一定嚴重性，批准控方申請，押後至明年2月11日再訊，另准被告保釋。

控方：或涉藐視法庭罪

被告Kwok Max，報稱自由撰稿者，被控於2025年12月18日在東區裁判法院4樓8庭，無合法權限而故意記錄法院處所及身處法院處所的人。被告今天沒有律師代表，他以英語親自應訊。屈官關注，被告會否尋求當值律師服務。被告表示，當值律師服務範圍不包括本案控罪，自己也無法負擔私人律師費用。

控方申請案件押後，以待索取法律意見，並指可能涉及藐視法庭罪。被告反對押後，指自己現時待業，急須返回美國，其積蓄亦不足在香港居住6星期，欲申請遙距聆訊。被告強調無意犯罪，僅不知法院規定，並向法庭致歉，又希望以簽保守行為方式處理。

拍攝時庭內正審訊鄭嘉如控《華爾街日報》案

屈官指出，香港目前沒有遙距聆訊相關安排，並提醒被告本案有一定嚴重性。屈官批准控方的押後申請，另着控方在下次聆訊把簽保守行為的意向告知法庭。屈官另准被告以現金500元保釋，期間不准離港、須交出旅遊證件、每周到警署報到及居於報稱住址。

翻查資料，涉案法庭當日正處理記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》的案件，該案由主任裁判官張志偉審理。

案件編號：ESCC3274/2025

法庭記者：王仁昌