Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅啟明入稟區院向餐廳索僱員補償  暫定明年5月審訊 期間雙方將嘗試和解

社會
更新時間：15:28 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:28 2025-12-31 HKT

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明2023年入稟區域法院，向銅鑼灣蟾宮大廈「水門雞飯」餐廳提出僱員補償訴訟，追索因工傷而遭拖欠的工資以及賠償等。案件今（31日）於區院進行指示聆訊，梅啟明表示願意先進行調解，法官羅麗萍提醒他不能改變主意，梅表示「唔縮！」。羅官頒下命令，餐廳一方須在限期內提交調解員名單予法庭選擇，並由餐廳一方事先墊付調解員費用；羅官另暫定案件於明年5月26日進行2日審訊。

原告為梅啟明，被告為GOODWILL CATERING MANAGEMENT LIMITED。梅啟明於2023年3月24日在被告經營的「水門雞飯」餐廳上班期間，梅啟明約於下午1時半在廚房，左腳突然向側滑，他倒地後不醒人事。

梅啟明今日並無律師代表。被告方甫開庭便表示已聯絡一名任職測量師的調解員，最早可於1月進行調解，另念及梅啟明經濟困難，被告方提出先墊付調解員費用。梅一度反對調解，指自己無力負擔費用。羅官質疑被告方為何不找擁有處理僱員補償經驗的調解員，並要求原告方建議3名調解員供法庭選擇。

羅官又向梅啟明表示，對方釋出善意何不嘗試接納調解，「有人幫你有乜唔好？」。梅啟明遂同意參與調解，羅官提醒梅不能改變主意，梅表示「唔縮！」。羅官又對雙方作忠告，指僱員賠償金額其實不高，打官司、聘請大律師等均涉費用，或與補償金額不成比例。

被告方表示，可能會就醫學專家報告提出申請，再索取另一位專家的報告。羅官指有關醫學專家報告的問題不會在本次聆訊處理，被告方須作正式申請並附上詳細陳詞。

羅官最後頒下一系列命令，包括要求被告方在14日內向法庭提交調解員名單，被告方將會事前墊付調解員費用；雙方如有任何申請，例如有關醫學專家報告等，須在21日內以書面提出；以及暫定明年5月26日進行2日審訊。

案件編號：DCEC 1911/2023
法庭記者：雷璟怡
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
20小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
6小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
15小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
16小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組帶板車上樓取證
突發
5小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
5小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
4小時前