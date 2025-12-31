梅啟明入稟區院向餐廳索僱員補償  暫定明年5月審訊 期間雙方將嘗試和解

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明2023年入稟區域法院，向銅鑼灣蟾宮大廈「水門雞飯」餐廳提出僱員補償訴訟，追索因工傷而遭拖欠的工資以及賠償等。案件今（31日）於區院進行指示聆訊，梅啟明表示願意先進行調解，法官羅麗萍提醒他不能改變主意，梅表示「唔縮！」。羅官頒下命令，餐廳一方須在限期內提交調解員名單予法庭選擇，並由餐廳一方事先墊付調解員費用；羅官另暫定案件於明年5月26日進行2日審訊。

原告為梅啟明，被告為GOODWILL CATERING MANAGEMENT LIMITED。梅啟明於2023年3月24日在被告經營的「水門雞飯」餐廳上班期間，梅啟明約於下午1時半在廚房，左腳突然向側滑，他倒地後不醒人事。

梅啟明今日並無律師代表。被告方甫開庭便表示已聯絡一名任職測量師的調解員，最早可於1月進行調解，另念及梅啟明經濟困難，被告方提出先墊付調解員費用。梅一度反對調解，指自己無力負擔費用。羅官質疑被告方為何不找擁有處理僱員補償經驗的調解員，並要求原告方建議3名調解員供法庭選擇。

羅官又向梅啟明表示，對方釋出善意何不嘗試接納調解，「有人幫你有乜唔好？」。梅啟明遂同意參與調解，羅官提醒梅不能改變主意，梅表示「唔縮！」。羅官又對雙方作忠告，指僱員賠償金額其實不高，打官司、聘請大律師等均涉費用，或與補償金額不成比例。

被告方表示，可能會就醫學專家報告提出申請，再索取另一位專家的報告。羅官指有關醫學專家報告的問題不會在本次聆訊處理，被告方須作正式申請並附上詳細陳詞。

羅官最後頒下一系列命令，包括要求被告方在14日內向法庭提交調解員名單，被告方將會事前墊付調解員費用；雙方如有任何申請，例如有關醫學專家報告等，須在21日內以書面提出；以及暫定明年5月26日進行2日審訊。

案件編號：DCEC 1911/2023

法庭記者：雷璟怡

