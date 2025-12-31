Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男警為減輕工作量偽造證人陳述書銷案 偽造等兩罪成判囚24個月

社會
更新時間：13:42 2025-12-31 HKT
發佈時間：13:42 2025-12-31 HKT

現年34歲男警涉嫌調查案件時，偽造不追究證人陳述書，以及訛稱投訴人不再追究，繼而使案件終止調查，目的是為減輕工作量。男警員早前否認偽造及藉公職作出不當⾏為2罪，經審訊後被裁定罪成，今（31日）於區域法院被判入獄24個月。區域法院暫委法官黃國輝判刑時指，縱使被告無金錢得益，但他利用不恰當手法使事主簽署虛假陳述書，影響終止調查的機制。

黃官指出，藉公職作出不當⾏為罪的案情較嚴重，被告黃耀聰目的是減輕其工作量，他在案中無金錢得益，惟9宗案件中有部分涉及被告以不恰當手法使事主簽署虛假陳述書，導致終止調查，更誤導上司，影響終止調查的機制。黃官遂以28個月監禁作量刑起點。

至於偽造罪，黃官表示被告身為警務人員，卻為節省時間而偽造相關文件，罪行相當嚴重。但黃官提及其中一位受害人本身已決定不再追究案件，因此案情相對較輕，黃官以入獄24個月為量刑起點。考慮到辯方在審訊中同意大部分案情，節省法庭時間；被告無案底兼背景良好，工作亦獲上司讚賞；以及被告9月底確診患上甲狀腺癌，病情會使服刑困難，黃官各扣減兩罪刑期8個月。首項控罪中有4個月分期執行，被告最終須入獄24個月。 

辯方今補充求情指，被告的背景報告正面，他不懂得處理工作壓力和工作量，又因年幼時遭父親暴力對待而不懂表達自己，採取逃避的態度故犯案。辯方強調被告婚姻和家庭良好，無不良嗜好，是位正常警察，其中學老師對他犯案感到震驚，冀法庭念及被告患癌而輕判。

案件編號：DCCC 202/2024
法庭記者：雷璟怡
 

